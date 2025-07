Una fuerte discusión se desató este jueves durante una vista pública en el Senado de Puerto Rico.

Mientras evaluaban las acciones tomadas para desarrollar y mantener el sistema de drenaje en el municipio de Carolina, los ánimos se caldearon entre las senadoras Marissa “Marrisita” Jiménez Santoni y Marially González Huertas.

PUBLICIDAD

El tenso momento que se vivió durante la vista legislativa, quedó captado en video que fue difundido en redes sociales.

VIDEO: Senadoras discuten a grito limpio durante vista pública

Senado investiga acciones de mitigación ante inundaciones en Carolina

En la vista, compareció a deponer el alcalde del Municipio de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau. El alcalde dijo que las lluvias del pasado 22 de marzo dejaron cinco pulgadas de lluvia.

“Son 3,480 millones de galones, una cantidad difícil de manejar en los sistemas pluviales, no solo de Carolina, sino en los sistemas pluviales de todo el país. Gracias al componente de seguridad y la Brigada de Obras Públicas Municipal, logramos mantener la situación bajo control hasta que la lluvia bajó de intensidad y los niveles de aguas en las calles disminuyeron. El incidente evidenció que pese a tratarse de un evento de lluvia inusual, la infraestructura pluvial y la capacidad del equipo humano permitieron restablecer la normalidad de la ciudad en pocas horas”, dijo Aponte.

Igualmente, repasó los trabajos que están haciendo para el control de inundaciones. “El municipio de Carolina cuenta con un complejo sistema pluvial por las características geográficas de la ciudad. El sistema pluvial incluye sobre mil alcantarillas, sistemas de bombeos y zonas de descargues a las que el municipio les da mantenimiento”, sostuvo el alcalde.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos que actualmente están en construcción mencionó el sexto sistema de bombeo en el centro urbano, que tendrá una capacidad de 50 mil galones de agua por minuto. También, el proyecto de las avenidas Sánchez-Osorio y Galicia, que está en proceso de construcción, sus nuevas tuberías fluviales podrán manejar hasta 104,400 galones por minuto.

Jiménez preguntó sobre comunidades que son vulnerables a inundaciones y qué se está haciendo. La senadora hizo referencia a los $23.7 millones destinados para reconstrucción del casco urbano porque ahí está Villa Caridad y qué pasará con las comunidades Villa Justicia, Villa Esperanza. “El proyecto de mitigación de inundaciones del centro urbano trabaja en el punto más bajo del centro urbano. Eso quiere decir que todo lo que llegue a ese punto va a estar cubierto. Gran parte del centro urbano así es. No empecé a eso, el sistema actual que siempre ha funcionado, lo que sucede es que ya no tiene la capacidad, va a seguir funcionando. Eso se va a mantener funcionando. Aquí lo que vamos a hacer es que eso que no tiene ya capacidad, pues le estamos proveyendo una alternativa con este proyecto de mitigación de inundaciones”, dijo Aponte, añadiendo que el proyecto está en un 65 por ciento.

También, Jiménez preguntó sobre los avisos a las personas que viven en esas comunidades. El alcalde indicó que envió los funcionarios de manejo. “Les envié funcionarios del departamento de servicios a ciudadanos para ver si es cuestión de cómo hacemos el approach. Esos son trabajadores sociales. Son personas muy educadas… La gente no sale de sus casas. Se quedan allí”, mencionó Aponte. Igualmente, a preguntas de la senadora sobre si lo que están haciendo es suficiente, el alcalde respondió que “no va a hacer suficiente para resolver los problemas de todas las comunidades… Comenzamos con las áreas más críticas”, abundó Aponte añadiendo la falta de dinero para los proyectos.

En la misma línea, Jiménez preguntó sobre eventos específicos ocurridos el día de las inundaciones y cómo lo trabajó el municipio. Víctor Rodríguez, director de la oficina de Obras Públicas de Carolina explicó que entre la avenida 63 y 64, fueron día de la inundación y encontraron dos asuntos que atendieron inmediatamente. “Una de las parrillas intermedias en esa área tenía un panel de madera sobre la parrilla. Detrás de la curva de donde está la bomba de acueducto, que hay una iglesia, en esa parte de ahí alguien rellenó una parte del área de descarga de la parrilla de la curva y esa área estaba obstruida. Nosotros fuimos con los equipos, limpiamos ese sistema y descargó”, indicó Rodríguez.

A su vez, la senadora preguntó cuál es el plan del municipio para trabajar con los cuerpos de agua. Aponte respondió que hacen un programa bisemanal y se le notifica siempre al Departamento de Recursos Naturales. “Hay un plan bisemanal de trabajar con la limpieza de los cuerpos”, reiteró. Jiménez solicitó al municipio cinco días para que presenten a la comisión el plan bisemanal de los cuerpos de agua.

Por su parte, el senador de mayoría, Héctor Joaquín Sánchez, preguntó si recibieron reclamación por parte de alguna compañía de seguros referente a las lluvias del 22 de marzo. Aponte leyó una certificación donde indica que la unidad de seguros del gobierno municipal no ha recibido reclamaciones por daños o pérdidas relacionados al evento de lluvias copiosas ocurridas el 22 de marzo del 2025. “Nosotros no tenemos ninguna evidencia de ninguna compañía de seguros que haya solicitado alguna reclamación en Carolina”, manifestó Aponte.

En un turno, la senadora del Partido Popular Democrático, Marially González Huertas, preguntó de quién es la responsabilidad del mantenimiento de quebradas y ríos. Aponte respondió que actualmente no tiene un convenio con el Departamento de Recursos Naturales para limpiar quebradas. “Lo hacemos a modo propio. Tenemos un programa para eso. Yo le puedo hablar un poquito sobre todas las secciones, las áreas que trabajamos en las quebradas. En términos de los ríos, eso no está delegado a los municipios. Es el Departamento de Recursos Naturales porque son aguas navegables de los Estados Unidos y requieren que se envuelva el Cuerpo de Ingeniero”, explicó.

De otra parte, participaron como deponentes Edwin Malavé y la licenciada Karla Marrero en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). “En el caso de cualquier tipo de limpieza a ríos, es conforme al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, no es conforme al DRNA, por lo tanto, se hace una solicitud de parte del municipio al estado… Es conforme a los municipios la atención a las quebradas y riachuelos, nosotros fiscalizamos”, dijo Malavé ante la comisión.

González preguntó si tienen conocimiento de las inundaciones del 22 de marzo del 2025. Malavé respondió que no. Marrero indicó a su vez “a lo que nos referimos es que no se tiene conocimiento específico porque hay que verificar en el área para trabajar con el tema. Si ellos llegaron en ese momento de esas inundaciones, hacer un tipo de investigación. Nosotros tenemos el deber y el compromiso de cumplir, podemos hacer la investigación, igualmente que se nos dé un turno, un término”.

A esta solicitud de término, Jiménez concedió cinco días para que informen si hubo reporte o alguna querella por parte de algún ciudadano del municipio o de alguna agencia sobre estas inundaciones.