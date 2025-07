Bad Bunny y sus entradas épicas: cómo han comenzado sus conciertos en Puerto Rico

Cada vez que Bad Bunny sube a un escenario en Puerto Rico, el momento de su entrada no es solo un inicio, sino un statement.

Ya sea con una orquesta, una proyección nostálgica o una fiesta visual, el artista ha logrado convertir el “opening” de sus conciertos en parte esencial de la experiencia.

¿Cómo han comenzado los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico?

En marzo de 2019, en su primera gran gira X100PRE, Bad Bunny abrió el concierto con un video que parodiaba el programa “No te duermas”, donde participaron Antonio Sánchez “El Gangster”, Jovani Vázquez y los Rivera Destino. Poco después, salió a la escena cantando al ritmo de ““Ni bien ni mal” y agradeció al público por apoyarlo desde el principio.

En diciembre de 2021, volvió a los escenarios en la isla con el show P FKN R en el Estadio Hiram Bithorn. Aunque hubo retrasos para entrar, el concierto comenzó con un video narrado por Benicio del Toro y escrito por el periodista Hermes Ayala, donde mostró paisajes e imágenes de Puerto Rico. Después, Bad Bunny pidió disculpas por la espera y comenzó a cantar “25/8”, marcando su regreso en medio de un nuevo estilo de vida postpandemia.

Igualmente, en julio de 2022, el “opening” de Un Verano Sin Ti cambió las reglas del juego. En lugar de un mensaje político o una presentación patriota, el show comenzó con imágenes de una salida a la playa entre amigos. Esa misma energía relajada se trasladó al escenario, donde comenzó a sonar “Moscow Mule”. El artista, que fue rodeado de proyecciones de palmeras y atardeceres, afirmó que estaba viviendo “el mejor verano del mundo, un verano en Puerto Rico”.

El concierto fue transmitido en vivo y reunió multitudes en casas y plazas públicas.

En el Most Wanted Tour de junio de 2024, inició con una orquesta en vivo que interpretó tres piezas, incluyendo “La Borinqueña”. Vestido de negro con detalles dorados, salió al escenario con “Nadie sabe” y dijo: “Si has visto a Bad Bunny cantar en vivo, pero no lo has hecho en Puerto Rico, realmente no lo has visto”.

Y ahora, el Coliseo se prepara para 30 funciones más con la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, desde el 11 de julio al 14 de septiembre de 2025.

Aunque no se ha revelado cómo comenzará esta serie, todo apunta a que volverá a crear un momento que se hable más allá del show.

Esta será la hora de comienzo de los conciertos de Bad Bunny

La residencia de conciertos del exponente urbano comenzará puntalmente por lo que se ha pedidoa a los asistentes que lleguen con tiempo para que puedan disfrutar de la totalidad del espectáculo que comienza en julio y se extiende hasta el mes de septiembre.

A través de declaraciones escritas, Move Concerts y Noah Assad Presents, empresas encargadas de la producción de la residencia, indicaron que las funciones comienzan puntualmente a las 9:00pm.

Ante esto, las empresas organizadoras de la residencia exhortaron a los asistentes a planificar su llegada con tiempo suficiente.

“Se recomienda tomar las debidas precauciones en cuanto a transporte, estacionamiento y logística personal. El acceso al área metropolitana de San Juan puede presentar congestión, por lo que se sugiere el uso de servicios de transporte público, viajes compartidos o salidas anticipadas desde puntos más distantes”, lee la comunicación.

“La puntualidad será clave para disfrutar de esta experiencia única. Agradecemos a todos por su comprensión y colaboración para asegurar que cada noche en el Coliseo de Puerto Rico sea verdaderamente extraordinaria”, añadió.