Surgen dudas sobre reapertura total del Tren Urbano este viernes

A solo horas de la reapertura anunciada del sistema completo del Tren Urbano, legisladores expresaron serias dudas sobre la viabilidad de que todas las estaciones estén en funcionamiento este viernes, luego de revelarse que el operador privado ACI-Herzog entregó a LUMA Energy el informe técnico necesario apenas esta madrugada.

Durante una vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, su presidente, el representante José Hernández Concepción, criticó el manejo del operador al señalar que “ha sido irresponsable de establecer una fecha límite, cuando todavía LUMA no había realizado los estudios pertinentes, ni se había certificado que se podía poner en funcionamiento el tren y que apenas en la madrugada, fue que recibieron el informe”.

PUBLICIDAD

“Debemos esperar que esté certificado y que le podamos decir a la gente, que todo está listo, que LUMA va a brindar la carga tal día, para entonces anunciar una fecha de comienzo, pero es ahora, luego de recibir el informe en la madrugada, que van a hacer los estudios en el día de hoy y si LUMA dice que no va a poner la carga, ¿qué va a hacer el operador que prometió que para este viernes iba a estar funcionando el tren?”, cuestionó el legislador.

El ingeniero Óscar Bolado, director de ingeniería de subestaciones de LUMA, confirmó que hasta la madrugada de hoy no habían recibido el informe formal sobre lo sucedido en mayo. “Se nos había provisto alguna información preliminar, pero eran datos sin formato de informe, ha sido de forma verbal y detalles recogidos de algunos equipos del tren, pero nosotros hemos estado intentando analizar también esa información y entender lo que ha pasado ahí”, indicó.

A preguntas del legislador sobre la posibilidad de energizar el tramo entre Bayamón y Deportivo, Bolado respondió que “por lo que hemos visto en el informe que recibimos ayer, ahí se describe todas las averías que hubo, equipos dañados y las reparaciones que se están haciendo; entendiendo lo que se averió y lo que no, podría ser posible, entendiendo que lo que se va a conectar no fue afectado”.

Por otro lado, LUMA señaló a través de la directora de Cuentas Clave, Melissa Pueyo, que “tan pronto recibamos el informe mostrando que el operador del Tren Urbano ha realizado los ajustes y configuraciones requeridas a sus sistemas, nuestro equipo autorizará la conexión de cargas para que el sistema se restaure en su totalidad de forma segura y sin consecuencia para la red y resto de nuestros clientes”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, insistió en que “la ratificación que yo recibí es que en efecto mañana, viernes, comienza el Tren Urbano en su totalidad”, y aseguró que “las personas no están en riesgo, estos son sistemas aislados, el operador ya reemplazó sistemas de seguridad, no debe haber ningún problema con respecto a eso, hay redundancia en el equipo, puede fallar ese equipo, nosotros y el operador hemos verificado todos y cada uno de los sistemas no debe haber ninguna falla con respecto a eso, ¿aquí el riesgo de la ciudadanía?, ninguna”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ante la pregunta del representante Fernando Sanabria Colón sobre si está dispuesto a asumir responsabilidad si ocurre un incidente, Menéndez respondió: “la responsabilidad del sistema y de la seguridad de la operación la tiene el operador, sin embargo, responsablemente puedo decir que en la manera en que lo ha trabajado el operador del Tren Urbano, la comunicación con el operador de utilidades en este caso LUMA, no vemos por qué no podemos reanudar operaciones”.

El representante Roberto Rivera Ruiz de Porras cuestionó si ATI cuenta con el personal suficiente para supervisar adecuadamente al operador privado y expresó inconformidad con el tiempo de respuesta tanto de la agencia como del concesionario. Menéndez defendió el manejo del incidente indicando que “la operación parcial del tren comenzó a los ocho días de la avería y han estado añadiendo estaciones a lo largo de los meses que han transcurrido desde el incidente, luego de 20 años que no había ocurrido ningún suceso de esta índole”.

La vista también estuvo marcada por la ausencia del gerente general de ACI-Herzog, Luis Villares, y del gerente de operaciones del Tren Urbano, Miguel Ramírez, quienes se excusaron alegando que estaban corroborando personalmente los últimos trabajos para iniciar las operaciones. Este hecho también fue criticado por Hernández Concepción, quien sostuvo que ATI debió haber exigido certificación antes de emitir el anuncio de reapertura.

El Tren Urbano estuvo inoperante desde el 14 al 22 de mayo, luego de que se reportara un incendio en la Estación Martínez Nadal, en Guaynabo, que provocó que las vías se quedaran sin electricidad por una sobrecarga en el sistema.