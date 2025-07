“No son bienvenidos”: presencia de agentes federales en museo boricua en Chicago desata indignación y resistencia comunitaria

Por: Centro de Periodismo Investigativo

A pocos días de la celebración del Barrio Arts Fest, uno de los eventos emblemáticos de la comunidad puertorriqueña en Chicago, la llegada sorpresiva de más de una docena de agentes federales al estacionamiento del Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña provocó desconcierto entre residentes, líderes políticos y comunitarios de la zona de Humboldt Park, enclave boricua por excelencia en el oeste de la ciudad.

La pregunta que parecía dominar la conversación en este barrio —donde también conviven otros grupos hispanos— era clara: ¿por qué agentes federales se personaron en una institución dedicada a promover y preservar las artes, la cultura y las tradiciones de los puertorriqueños?

Menos de 24 horas después del incidente ocurrido en la tarde del 8 de julio, el desconcierto inicial dio paso a la denuncia y la resistencia por la visita del nutrido grupo de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a los predios del museo.

Aunque en un principio el gobierno de Estados Unidos no ofreció explicaciones, el liderato político y comunitario puertorriqueño e hispano que se reunió para denunciar la intromisión interpretó la presencia de los agentes como un acto de intimidación previo a las fiestas populares que se celebrarán en las próximas semanas en el área de Humboldt Park, tradicionalmente respaldadas por la comunidad latina.

Respuesta comunitaria

En una conferencia de prensa convocada con carácter de emergencia la mañana del miércoles —en la que tomaron la palabra más de diez personas, entre empleados del museo, políticos electos de Chicago y representantes de la comunidad de Humboldt Park— se profundizó en las posibles razones de la visita de los agentes, que ocurrió cuando el museo había cerrado al público y sin que intervinieran con nadie.

“Parece un plan para aterrorizar a nuestra comunidad”, expresó la concejala Jessie Fuentes, representante del Distrito 26 que incluye Humboldt Park, en la rueda de prensa realizada en el museo y en la que estuvo presente el Centro de Periodismo Investigativo.

“No toleraremos este comportamiento en Humboldt Park. Estaremos de pie para defender a la comunidad (…) No vamos a permitir que nos vengan a aterrorizar. Si vienen por uno de nosotros, vienen por todos”.

La presencia del grupo de agentes del DHS, que rechazaron mostrar identificación —aunque su presencia fue confirmada posteriormente por la propia agencia—, ocurre en el contexto de varios festivales que reunirán no solo a buena parte de los puertorriqueños de Humboldt Park, sino también a otros grupos hispanos de la ciudad. El primero de estos eventos es el Barrio Arts Fest, que se celebrará en el museo los días 12 y 13 de julio. Luego, el fin de semana del 19 al 21 de julio, se llevará a cabo El Gran Festival Colombiano, también en Humboldt Park. Finalmente, en los últimos días de agosto, tendrá lugar la Fiesta Boricua.

Según Verónica Ocasio, directora de programación y educación del museo, parte del personal de la institución escuchó a los agentes hablar sobre un supuesto plan relacionado a los festivales. Por lo anterior, líderes comunitarios y políticos interpretaron su presencia como un acto de intimidación a los migrantes previo a una de las celebraciones culturales más importantes de la diáspora boricua en Chicago.

“Somos un museo santuario, una ciudad santuario, un estado santuario”, afirmó Ocasio, quien recalcó que las tácticas de miedo no surtirán efecto en la comunidad hispana de la zona, en especial la puertorriqueña, que tiene un amplio historial de lucha por los derechos civiles en esta ciudad.

Se denomina ciudades santuario a aquellas que adoptan políticas que limitan su colaboración con agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), con el fin de proteger a inmigrantes sin antecedentes penales y evitar deportaciones innecesarias.

Estas medidas que hacen frente a las intervenciones federales han generado controversia y presiones, especialmente bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha intensificado las redadas migratorias en ciudades santuario como Los Ángeles desde que comenzó su segundo mandato este año. Por ejemplo, en enero de 2025, ICE realizó operativos en varias ciudades, incluida Chicago, donde detuvo a cientos de personas, algunas sin historial delictivo.

Clima de tensión

En declaraciones escritas recogidas por varios medios en Chicago, la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, negó que la presencia de los agentes en el museo respondiera a una operación migratoria concertada.

“El Departamento de Seguridad Nacional no tuvo como objetivo al Museo Nacional de Arte y Cultura Puertorriqueña”, afirmó McLaughlin.

La funcionaria federal explicó que los agentes formaban parte de una unidad de delitos financieros de la agencia en Chicago, y que se reunieron “brevemente” en el estacionamiento del museo como preparación para un operativo vinculado a una investigación de narcotráfico.

​​Sin embargo, el contexto actual en Estados Unidos ha reactivado las dudas de la comunidad de Humboldt Park sobre el uso de la vigilancia federal en lugares predominantemente latinos. En junio, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que impone nuevas restricciones al asilo en la frontera. Además, su administración destinó más de $100,000 millones a la aplicación de leyes migratorias hasta 2029, como parte de la legislación que llamó “One Big Beautiful Bill Act”.

Esta situación, sumado a la aparición de agentes sin identificación clara en los predios de un espacio dedicado al arte y la historia puertorriqueña, encendió las alarmas en la comunidad.

“Somos un pueblo de resiliencia y resistencia, y quiero dejar claro que ya sea el Barrio Arts Fest, el Colombian Fest o el Desfile del Día de la Independencia de México, la gente aquí seguirá mostrando solidaridad… Lo que está haciendo esta administración es una violación a la Constitución”, advirtió en la conferencia de prensa Delia Ramírez, congresista federal por el Distrito 3 de Illinois.

José López, director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño en Chicago, se unió a las expresiones de rechazo a la presencia de los agentes federales y a la vez invitó a los puertorriqueños de Estados Unidos a ser solidarios con el resto de los latinos residentes en este país.

“Si hay algo positivo que salió de esa invasión [al museo], porque fue una invasión, es que lo que vimos ahí, es que a ellos no les importa. [Los puertorriqueños] son latinos. Los puertorriqueños que creemos que por tener la ciudadanía somos la excepción, no somos la excepción. No hay excepción”, afirmó el también profesor de la Universidad de Illinois.

Mientras tanto, la comunidad puertorriqueña de Chicago se prepara para recibir a miles de visitantes este fin de semana en un festival que ahora tendrá un doble propósito: celebrar el arte y la cultura, y cerrar filas en defensa de todos los latinos de Humboldt Park.