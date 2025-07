Nino Correa se une a Telemundo como parte de la “Autoridad en el Tiempo”

Telemundo Puerto Rico oficializó la incorporación de José “Nino” Correa como nuevo colaborador de Telenoticias, ampliando así su equipo de expertos bajo la “Autoridad en el Tiempo”. Reconocido por su extensa trayectoria en rescate y manejo de emergencias, Correa ofrecerá orientación sobre preparación ante eventos atmosféricos, emergencias en el hogar y temas de ayuda humanitaria.

“Nos llena de orgullo contar con la experiencia, empatía y vocación de servicio que caracterizan a Nino Correa. Su presencia representa un gran valor para el pueblo puertorriqueño y para la misión de nuestra empresa”, expresó Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

Como parte de sus nuevas funciones, Correa formará parte del segmento “En Alerta”, donde compartirá cámara con la meteoróloga Zamira Mendoza. Ambos mantendrán a la audiencia informada mediante cápsulas semanales, consejos prácticos y análisis de riesgos en zonas vulnerables.

“Yo espero que la gente reciba estas cositas buenas y positivas, que son pequeñas cosas, pero importantes en el momento en que estos compañeros emiten alguna información”, dijo Correa durante la conferencia de prensa.

Además, Correa acompañará a los meteorólogos Roberto Cortés, Elizabeth Robaina y Zamira Mendoza en la Gira de Huracanes de Telenoticias, que comenzará el sábado, 19 de julio, a las 10:00 a. m. en Aguadilla Mall. Allí compartirá recomendaciones para enfrentar fenómenos como marejadas, inundaciones y deslizamientos, enfatizando la importancia de la preparación preventiva.

A su vez, aseguró que ya no trabaja con el gobierno. “No, no, realmente ya yo no estoy en el gobierno ya, por eso agradezco la oportunidad que tuve. Donde yo voy a estar de lleno es en todos estos esfuerzos que vamos a estar haciendo, el proyecto que tengo con mi familia”, comentó.

Nino Correa cuenta con más de 30 años de experiencia en el servicio público, destacándose como coordinador principal de búsqueda y rescate del gobierno de Puerto Rico. Ha liderado operaciones en eventos de alto impacto como huracanes, terremotos y desapariciones, convirtiéndose en una figura de confianza y solidaridad para muchas comunidades.

Telemundo informó que próximamente anunciará otros espacios en los que Correa participará, incluyendo programas de mayor interacción con el público.

“Esto es una etapa nueva en mi vida, pero me siento como si estuviera en casa”, aseguró Correa. “La calma es importantísima y solo se logra cuando estás preparado. Eso es lo que queremos transmitir”.