Mayra Vicil: “La red anticapitalista no representa la oficialidad de Victoria Ciudadana”

La candidata a la coordinación general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mayra Vicil, aseguró que la denominada red anticapitalista, que en ocasiones ha sido utilizada para atacar políticamente al partido, no forma parte de la estructura oficial de la colectividad.

“Era una red autónoma… Ellos no representan la oficialidad, no hablan por el movimiento. Tampoco pueden utilizar las insignias del movimiento”, dijo Vicil en entrevista con Metro Puerto Rico. Explicó que el nuevo reglamento del MVC establece que las redes autónomas –entre las que también figuran la red soberanista y la red estadista– no pueden hablar en nombre del partido ni utilizar su simbología.

Ese nuevo reglamento irá a aprobación en la próxima asamblea general del 13 de julio, en la que también se decidirá la contienda por la coordinación general entre Vicil y Eva Prados. La elección interna surge tras la salida de Ana Irma Rivera Lassén de esa posición.

Vicil, quien fue candidata al Senado por el distrito Humacao en 2020 y 2024, planteó que una de las mayores debilidades del MVC ha sido la falta de cohesión estratégica. También coincidió con el señalamiento de la excandidata a la gobernación del partido en el 2020, Alexandra Lúgaro sobre la percepción pública que los proyectaba como un partido independentista.

“Nosotros no somos un partido independentista, ni estadista, pero sí respetamos a los compañeros que prefieren la estadidad o la independencia. Este es el espacio donde un estadista y un independentista pueden sentarse a hablar de descolonización. No hay otro espacio político en Puerto Rico donde estas dos personas se puedan poner de acuerdo”, sostuvo.

Reconoció, no obstante, que el partido falló en comunicar esa apertura ideológica. “Tenemos que proyectarnos como lo que verdaderamente somos y no como la oposición quiere que nos perciban”, añadió, anticipando que como parte de su visión impulsaría una estrategia de comunicación que incluya foros, podcast y un canal de YouTube para educar políticamente y fortalecer su narrativa inclusiva.

Aunque Prados se presenta con un equipo de trabajo para la coordinación general, Vicil afirmó que su candidatura busca precisamente integrar la diversidad de voces en el MVC. “Yo le pido a la asamblea que vote por mí y que me escojan un buen equipo de todas las personas maravillosas que se han hecho disponibles”, concluyó.

Aquí puedes ver la entrevista: