Comisionado residente se canta listo para “fiscalizar” a la Junta en vista del Congreso

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, confirmó este miércoles su participación en la vista de supervisión titulada “Puerto Rico’s Fiscal Recovery Under PROMESA and the Road Ahead”, convocada por el Subcomité de Asuntos Indígenas y de los Territorios del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal.

La audiencia se celebrará el miércoles, 16 de julio a las 10:00 a.m. en el salón 1324 del edificio Longworth.

El espacio contará con la comparecencia oficial de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que ha ejercido poderes extraordinarios sobre las finanzas públicas de Puerto Rico desde 2016.

“La vista ofrece una oportunidad necesaria para fiscalizar a la Junta. A nueve años de la aprobación de PROMESA, el pueblo de Puerto Rico merece saber por qué no han cesado sus labores y por qué insisten en medidas que aumentan el costo de vida”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.

La vista será transmitida en vivo a través del sitio web del Comité de Recursos Naturales.

El comisionado residente reiteró su compromiso con “la fiscalización rigurosa y con una recuperación económica que respete la dignidad y los derechos de los puertorriqueños”.

PPD responde a señalamientos del PNP sobre logros federales del comisionado residente

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, respondió este domingo a las expresiones emitidas por el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, en torno al desempeño de Hernández Rivera en la capital federal.

Calderón Cerame destacó que, el también presidente de la Pava, ha logrado “avances significativos” en sus primeros meses en el cargo, incluyendo la colaboración con la delegada de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett.

Según el secretario general del PPD, uno de los logros más relevantes fue la inclusión permanente del programa "rum cover-over" para Puerto Rico en legislación federal, lo que representaría una asignación anual de aproximadamente $100 millones de dólares para la Isla.

“Jorge Santini: Lo que la gobernadora no pudo lograr en ocho años de comisionada residente, Pablo José lo hizo en 6 meses y trabajando en equipo con la delegada de Islas Virgenes Stacey Plaskett”, indicó Calderón Cerame.

Estas expresiones surgen en respuesta a recientes declaraciones de Santini en las que cuestionó la labor del comisionado residente.

Calderón Cerame señaló que el enfoque del funcionario ha estado centrado en el desarrollo económico y que ha cumplido con lo prometido durante la campaña electoral.

“Los hechos son los siguientes, el comisionado residente esta haciendo lo que prometió, enfocar sus esfuerzos en el desarrollo económico de Puerto Rico y por eso ha tenido éxito. Dentro de lo malo del ´Big Ugly Bill´ de Trump, Pablo José logró que el ´rum cover over´ se estableciera permanentemente para Puerto Rico, representando una partida anual de $100 millones necesarios para servicios esenciales, algo que ningún comisionado residente había logrado desde 1984”, dijo el secretario general del PPD.

En cuanto al panorama político, Calderón Cerame también aludió a encuestas de la firma LIT Data que, según indicó, colocan la aprobación de Hernández Rivera en 42%, en contraste con un 20% de aprobación para la gobernadora, Jenniffer González Colón. Añadió que estos resultados reflejan, a su juicio, una percepción positiva sobre el trabajo del comisionado residente.

Sobre el estado actual del PPD, Calderón Cerame aseguró que los esfuerzos de reorganización y fortalecimiento de la colectividad continúan, y mencionó la reciente afiliación al partido del excandidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por el distrito 11, Eric Rossner.

Calderón Cerame exhortó a González Colón a concentrarse en su gestión administrativa y en los asuntos internos de su partido, de cara a una posible contienda primaria con otros líderes de la Palma.

“Preocúpese menos por Pablo José y más por lo verdaderamente importante: gobernar ordenadamente a Puerto Rico, y en su eventual primaria con Thomas Rivera Schatz y Miguel Romero, en lugar de buscar titulares justificando el trabajo que usted no hizo como comisionada”, concluyó.