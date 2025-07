Evalúan bajas tasas de aprobación de reválida en terapia respiratoria por currículos

Menos del 30% de aspirantes a terapia respiratoria logran aprobar la reválida, según estadísticas del Departamento de Salud (DS), que se podría atribuir a currículos que no cumplen con estándares de la Comisión de Acreditación para el Cuidado Respiratorio (CoARC, en inglés).

Por años, el examen, que tiene una parte práctica y otra teórica, arroja bajas tasas de aprobación, por lo que se cuestionó, en vista pública de la Comisión de Salud del Senado, presidido por Juan Oscar Morales Rodríguez, si hay concordancia entre qué se evalúa y qué se enseña en Atenas University, Universidad Ana G. Méndez, NUC University y la Interamericana.

En agosto de 2024, nueve de 33 aspirantes lograron aprobar el examen teórico de reválida de terapista respiratorio, mientras que en noviembre de 2024, 14 personas aprobaron el práctico. Este año, diez de 41 personas aprobaron el examen teórico en febrero y ocho de 28 pasaron el práctico en mayo.

“Institución o universidad que no esté cumpliendo con el currículo que ellos han presentado, debe haber consecuencias a eso. Los resultados son los que estamos viendo hoy: no están pasando la reválida, no tenemos profesionales debidamente licenciados y eso nos trae una situación”, sentenció el senador novoprogresista.

Carlos Santiago, asesor de asuntos gubernamentales en la Asociación de Hospitales, opinó que el rezago es en lo teórico.

“Traen rezago de la academia, porque en la parte práctica, un 40 y pico por ciento lo pasan. Se enfocan en lo práctico, porque es una profesión práctica”, expresó.

Según Efraín González Cortés, presidente de la Junta Examinadora de Terapistas Respiratorios, cuerpo que prepara las reválidas, a partir del 2015, los exámenes están validados con una alta puntuación de confiabilidad y son de los que “mejor discrimina[n] entre el candidato que tiene las competencias y el que no las tiene”.

La Ley 93 del 2020, que regula la profesión de terapistas respiratorios, dispone crear una nueva reválida unificada, pero no ha sido desarrollada por la Junta Examinadora, admitió González Cortés. Tampoco se ha creado un reglamento que emplee la legislación, a pesar de que se aprobó hace cinco años; el presidente alegó que se “está trabajando” y anticipó que estaría listo para el 31 de agosto.

También relució que un comité de educación continua, que analiza y recomienda sobre los currículos de enseñanza, tampoco ha sido formalizado. Según el presidente de la junta, la Oficina de Nombramientos de la Fortaleza, que designa los miembros, solo ha nombrado a uno de cinco en total para ese comité.

El presidente de la comisión le solicitó a González Cortés que, en cinco días laborables, entregue un perfil de los aspirantes que aprobaron los exámenes teóricos y prácticos para conocer de dónde egresaron y en qué consisten los currículos de esas instituciones.

Industria deja atrás grados asociados

Una encuesta que ejecutó la Asociación de Hospitales a 22 hospitales encontró que un 73 % de las plazas de terapistas estaban ocupadas. Además de evidenciar la falta de profesionales, encontró que, de estos, el 49 % poseía un curso técnico; el 37 %, un grado asociado; y el 14 %, un bachillerato.

La Ley 93 del 2020 también dispone que, a partir del 2030, los terapistas deben contar con bachillerato, puesto que la industria se moviliza a exigirlo como requisito y CoARC hasta dejó de acreditar grados asociados, salvo los existentes.

Si bien el vicepresidente de la Asociación de Hospitales, Pedro González, recomendó enmendar la ley para eliminar esa disposición y permitir una preparación más rápida, la rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Myrna Quiñones Feliciano, abogó por mantenerse a la par con las tendencias nacionales.

Quiñones Feliciano recomendó implementar un sistema de evaluación continuo que identifique las brechas curriculares y alinee la preparación académica con la práctica; evaluar la reválida y el perfil de egresados; rediseñar los exámenes según estándares de CoARC y la Junta Nacional de Cuidados Respiratorios (NBRC, en inglés); y el fortalecimiento de la preparación académica.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.