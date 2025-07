Autoridades evaden responder sobre alertas previas a inundaciones mortales en Texas

Las autoridades encargadas de la búsqueda de víctimas en la región de Texas Hill Country evitaron responder con claridad a preguntas sobre quién fue responsable de monitorear el clima y emitir las alertas de inundaciones repentinas que causaron más de 100 muertes durante el fin de semana del 4 de julio.

Los equipos de rescate continuaron el martes recorriendo las zonas devastadas por las inundaciones catastróficas, pero con la esperanza de encontrar sobrevivientes desvaneciéndose, los esfuerzos se han centrado cada vez más en la búsqueda y recuperación.

Hasta la mañana del martes, el número de fallecidos en los seis condados afectados superaba los 100. La mayoría de las muertes ocurrieron en el condado de Kerr, donde las autoridades informaron que hasta el momento se habían recuperado 87 cuerpos, incluyendo 56 adultos y 30 niños. La identificación estaba pendiente para 19 adultos y siete niños, con una persona adicional aún sin identificar, dijo el sheriff del condado, Larry Leitha, en una conferencia de prensa.

En el Campamento Mystic, cinco campistas y un consejero seguían desaparecidos, señaló Leitha. El campamento cristiano de verano para niñas, ubicado a orillas del río Guadalupe, está en el centro de la zona arrasada por las inundaciones, y se sabe que al menos 27 campistas y consejeros murieron.

Cuatro días después de que se encontrara con vida a la última persona tras las inundaciones, la esperanza de hallar sobrevivientes era cada vez más escasa.

La cronología de la respuesta oficial sigue siendo poco clara. A pesar de que la primera alerta pública del Servicio Nacional de Meteorología sobre “inundaciones repentinas que ponen en peligro la vida” se emitió a la 1:14 a.m. del 4 de julio, Leitha dijo a los periodistas que no tuvo conocimiento de las inundaciones hasta “entre las 4 y las 5” de esa mañana.

Durante la conferencia de prensa, que se tornó ocasionalmente tensa, él y otros funcionarios de Texas enfrentaron acusaciones de “evadir” preguntas sobre el sistema de alertas del condado de Kerr. Insistieron repetidamente en que su prioridad era encontrar a las víctimas, no revisar lo ocurrido en las horas previas a que las inundaciones devastaran la región.

Al responder sobre las alertas, Leitha dijo: “Como les he dicho varias veces, esa no es mi prioridad en este momento. Hay tres prioridades: localizar a las personas, identificarlas y notificar a sus familiares. Ese es el trabajo que me he tomado como sheriff.”

Cuando se le preguntó si el encargado de emergencias estaba despierto para emitir una alerta, el sheriff respondió: “No puedo decirlo en este momento.” Cuando un periodista insistió, Leitha comentó: “No es tan sencillo como apretar un botón, hay mucho más detrás, y se los hemos dicho varias veces.”

Los periodistas continuaron preguntando sobre el sistema de alertas del condado, pero las autoridades evitaron las preguntas para concentrarse en los esfuerzos de recuperación.

“Entendemos que tienen muchas preguntas. Lo entendemos. Pero ahora, este equipo aquí está enfocado en traer a las personas a casa,” dijo el teniente coronel Ben Baker, de los Guardabosques de Texas. “Ese es nuestro enfoque.”