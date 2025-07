Recaudan más de $70,000 para el hombre acusado de matar al agresor de su hija y detienen donaciones

La hija de Miguel Ángel González Vargas, el hombre acusado de asesinar al presunto agresor de ella en Arecibo, lanzó una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado casi $70,000 para costear su defensa legal.

Al sobrepasar esta suma de dinero, la familia del hombre detuvo la opción para continuar recibiendo donaciones y agradecieron la ayuda brindada por el pueblo de Puerto Rico.

“Queremos agradecer al pueblo de PR por ser tan generosos con nuestra familia, y solidarizarse ante esta situación no tan solo emocional como económicamente. Sus mensajes de apoyo y soporte ante nuestra familia han sido pieza clave para este proceso .Gracias a su ayuda contamos con el dinero para poder pagar la fianza si el Honorable Juez así lo decide y así también los gastos de honorario Muchas gracias Pueblo”, lee la publicación más reciente en Go Fund Me.

En el portal de recaudación, Kitcha González explica que su padre “tuvo una situación delicada” y que necesita la ayuda de cada persona que pueda aportar. Hasta este lunes, más de 2,700 personas han donado para la causa, con un total de $49,800 acumulados en apenas dos días desde su publicación el 5 de julio. La meta de la campaña es de $100,000.

El caso que ha generado esta movilización ocurrió el pasado viernes en el residencial Manuel Zeno Gandía de Arecibo. Según la Policía, Miguel Ángel González Vargas, de 60 años, presuntamente le disparó en el abdomen a Wisler Galarza, de 21 años, cuando este golpeaba a su hija. El padre se entregó voluntariamente en la Comandancia de Arecibo tras el incidente, reportó Telemundo Puerto Rico.

Durante la vista de causa para arresto, González Vargas dijo entre lágrimas: “Un padre lo haría igual… lo lamento, en verdad, lo que pasó”, según reseñó la prensa. La jueza María Rojas encontró causa para su arresto por cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, imponiéndole una fianza total de $200,000. La vista preliminar fue pautada para el 22 de julio.

Este caso ha provocado un debate público sobre la legítima defensa y los límites de la justicia por mano propia. Mientras algunos defienden la reacción del padre como un acto de protección, otros resaltan que la ley debe aplicarse sin excepción, reseñó Noticiassin.com.

La familia continúa pidiendo apoyo económico a través del GoFundMe oficial para garantizar que González Vargas cuente con representación legal adecuada durante el proceso judicial.