¿Donald Trump podría deportar a Elon Musk? Estas son sus nuevas facultades

No, no es una teoría sacada de Reddit ni un episodio inédito de Black Mirror. Donald Trump, en su estilo habitual de decir mucho sin decir nada, insinuó que podría deportar a Elon Musk. Todo esto en medio de tensiones políticas, ex aliados distanciados y una lista creciente de ideas que parecen más sacadas de un cómic distópico que de un plan de gobierno.

Pero, ¿realmente podría hacerlo?

El origen del enredo: críticas, DOGE y un posible “castigo”

Todo comenzó con un intercambio medio en broma (o no tanto) con una periodista: “¿Va a deportar a Elon Musk?”“No lo sé, tendremos que mirar”, respondió Trump, antes de bromear con que pondría a DOGE “a comerse” a Musk.

Y no, no hablaba de la famosa criptomoneda, sino del comité DOGE (Departamento de Eliminación del Gasto del Gobierno) que, irónicamente, Musk ayudó a impulsar.

Desde hace tiempo, el CEO de Tesla y X (antes Twitter) ha criticado los giros económicos de Trump, a quien antes apoyó con millones y visibilidad en redes. El roce no es solo económico: se suma a una narrativa que ha tomado fuerza en la administración del expresidente, y que pone el foco en los inmigrantes naturalizados.

¿Puede deportarlo? Legalmente, sí… pero no sin pelear

Elon Musk es ciudadano naturalizado de EE.UU. desde 2002, además de tener ciudadanía sudafricana y canadiense. Técnicamente, podría perder su ciudadanía si se demuestra que mintió o cometió fraude en su proceso migratorio, algo que Musk ha negado.

Aún así, casos así ya han ocurrido. Un ejemplo reciente: Elliot Duke, inmigrante británico y exmilitar estadounidense, perdió su ciudadanía tras ser condenado por un delito grave.

Desde el Departamento de Justicia han dejado claro que la desnaturalización está sobre la mesa para quienes hayan incurrido en ciertas faltas.

¿Quiénes están en riesgo?

El foco está en los ciudadanos naturalizados, no en quienes nacieron en EE.UU., aunque Trump también ha sugerido que le gustaría cambiar eso. Actualmente, quitarle la ciudadanía a alguien nacido en el país es casi imposible, salvo en casos extremos de fraude comprobado.

Y aunque muchos expertos ven improbable que un caso como el de Musk prospere, la mera posibilidad ya está generando debate y temor entre millones de inmigrantes legales, en especial los más críticos con Trump.

¿Elon deportado? Más probable que lance un cohete al sol

En resumen: ¿puede Trump deportar a Musk? En un escenario muy específico y legalmente enredado, tal vez. ¿Es probable? Para nada. Pero como ya sabemos, en la política de Trump, lo improbable nunca está del todo fuera de la conversación.