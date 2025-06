Senado le quitará la presidencia de la Comisión de lo Jurídico a la senadora Roxanna Soto

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, será relevada de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico en la sesión que se llevará a cabo este lunes.

Lee también: VIDEO: Tremendo regaño de Rivera Schatz a senadora en Comisión Total

PUBLICIDAD

Así se dispone en la agenda la sesión del 20 de junio del 2025 en el Senado. La comunicación fue firmada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.

“Estimada senadora Soto Aguilú. De conformidad con las secciones 6.1 (d) y 12.1 del Reglamento del Senado, Resolución del Senado Núm. 13, aprobada el 9 de enero de 2017, según enmendada y ratificada el 13 de enero del 2025, le informe que a partir del 1ro de julio del 2025, quedará relevada de su designación como presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico”, lee la comunicación firmada por Rivera Schatz.

Soto Aguilú ha tenido varios encontronazos con el presidente senatorial. Uno de los más públicos fue cuando en medio de la comisión total para evaluar el nombramiento de Verónica Ferraiuoli, como secretaria del Departamento de Estado, la senadora realizó críticas a la presidencia y Rivera Schatz le apagó el micrófono.

“Me estoy quedando corta de tiempo, porque yo no soy líder aquí en el Senado, yo solamente tengo cinco minutos”, expresó la senadora antes de enfurecer al presidente senatorial.

“Suspenda los comentarios y haga las preguntas, no trate de retar aquí la autoridad del Senado con comentarios e insinuaciones, me hace el favor, cinco minutos para todo el mundo. Si usted quiere aquí hacer un planteamiento, lo hace conforme a la ley, pero deje de estar haciendo insinuaciones y preguntas de encargo. Si usted quiere preguntar, usted pregunta y le hemos dado el espacio, pero le está faltando el respeto a los compañeros diciendo que hay otras personas con mayor preparación académica y está insultando a la gente. Me hace el favor… se acabó su tiempo”, expresó el presidente del Senado y posteriormente le cortó el turno a la senadora.

La semana pasada, el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), publicó que la senadora fue acusada de acoso laboral por parte de sus empleados. Según el reportaje del lugar de televisión, el ambiente laboral en la oficina de la senadora “estaba lleno de insultos”.