El orden mundial es un desorden: experta

Han pasado ya varios días desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel e Irán habían acordado un cese al fuego al conflicto que el mandatario bautizó como “La Guerra de los 12 días”.

Aunque durante décadas Israel e Irán evitaron enfrentamientos abiertos, una serie de episodios recientes, detonados a raíz de la guerra que Israel sostiene con Hamás en la Franja de Gaza, aunado a sospechas sobre los objetivos del programa nuclear de Irán, terminaron por quebrar ese equilibrio precario que llevó a una confrontación militar directa.

Ahora que las bombas y los misiles han dejado de caer en ambos países, al menos por ahora, platicamos con la doctora Sandra Kanety Zavaleta, profesora de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para tener sus puntos de vista en torno a diferentes cuestiones que este conflicto evidenció.

Relaciones Internacionales. A decir de Sandra Kanety Zavaleta, profesora de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay una crisis importante del multilateralismo, de la cooperación y de la construcción de la paz en el mundo. Foto: Freepik.

1. La guerra entre Israel e Irán terminó. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que se vivió en Oriente Medio durante esos 12 días de conflicto?

- Yo no diría que el conflicto entre Israel e Irán terminó. El alto al fuego no significa el final del conflicto. De hecho, podría interpretarse como una pausa para que ambas partes puedan rearticular sus fuerzas y pensar en una estrategia de guerra a mediano plazo o incluso a largo plazo. El panorama en esa parte del mundo es muy complejo. Es una región con un alto índice de volatilidad, un polvorín por los intereses que tiene occidente en la región, y en particular Estados Unidos.

Israel no tenía un ataque de esta magnitud en su territorio desde 1973, es importante recalcar esto. Si bien Israel ya tenía una confrontación indirecta con Irán, a través de acciones de sabotaje y asesinatos de científicos iraníes, la respuesta de Irán a los ataque israelíes fue algo que Israel no había vivido en más de 50 años. Y Estados Unidos tampoco había atacado directamente a una potencia regional desde hace mucho tiempo.

Si bien el presidente Donald Trump dijo que la guerra se terminó, y que se logró la paz, yo más bien lo veo como un cese al fuego para fortalecer posiciones y estrategias.

2. ¿Cómo salen de esto Israel, Irán, y Estados Unidos?

- Israel es un país que se creó en la década de los cuarenta del siglo pasado, desde mi punto de vista, para garantizar los intereses occidentales en la región. Este conflicto nos muestra a un Israel vulnerable, pese a su fortaleza militar y al respaldo bélico que le ofrece Estados Unidos. Es decir, vimos que su llamado Domo de Hierro no es infalible. Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, es volátil e irascible, así que podemos esperar cualquier cosa en cuanto a sus próximas decisiones.

Sobre Irán, yo creo que, pese a los ataques que vivió, logró evidenciar la vulnerabilidad de Israel, que también recibió ataques directos, en una región donde no son muy bien vistas las acciones ni el intervencionismo tanto de Israel como de Estados Unidos, y donde hay un sentir de hartazgo e injusticia frente a las políticas de Occidente.

Sobre Estados Unidos: primer acto, Israel ataca a Irán; segundo acto, Estados Unidos ataca a Irán; tercer acto, el presidente Trump dice que es el emisario de la paz y que la guerra terminó. Eso no es bien visto en términos de relaciones internacionales, y tiene mucho que ver con la volatilidad del mismo mandatario estadounidense a la hora de tomar decisiones. Ojo, cuenta con un respaldo importante de muchos millones de sus connacionales, una especie de derecha fascista que lo apoya sin importar las consecuencias, incluyendo el desgaste importante de la imagen de Estados Unidos en el mundo.

3. ¿Qué nos dice este conflicto sobre el orden internacional actual?

- Acabamos de ser testigos de violaciones serias al derecho internacional, de cómo dos potencias nucleares atacaron a un país que no tiene armas nucleares bajo el argumento de que podría en algún momento desarrollar este tipo de armamento. Lo hicieron vulnerando la soberanía de un país, y eso no se debe ni se puede permitir.

El orden internacional actual es un desorden. Hay una crisis importante del multilateralismo, de la cooperación y de la construcción de la paz. Estamos viendo un orden mundial que ha institucionalizado la militarización global como mecanismo para alcanzar la paz y la seguridad, y está pasando todo lo contrario. Hay un quiebre del multilateralismo, y de instituciones que de una u otra forma abogaban por la paz y la seguridad internacionales, en particular la ONU.

En este organismo, el Consejo de Seguridad tiene como miembros permanentes desde hace más de 70 años a los cinco países más armados del planeta, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Son los países que más dinero destinan en cuestiones militares, y todos con armas nucleares, lo cual dice mucho que en estos países descansen la paz y la seguridad mundiales. Tristemente, el derecho internacional se puede violar con impunidad y violentar si conviene a los intereses de las grandes potencias y de los países más fuertes desde un punto de vista militar.

4. ¿Qué podrían abordar las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, si llegan a darse?

- Es difícil que lleguen a una negociación que le convenga a ambas partes. Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que implica que se someten a mecanismos de revisión y monitoreo constante, como el resto de sus miembros, para evitar que desarrollen armas nucleares. Sin embargo, Israel y Estados Unidos hicieron caso omiso del tratado, y atacaron la soberanía de un país. Será difícil lograr algún tipo de acuerdo, e incluso Irán podría reducir su cooperación en cuanto a monitoreo externo, ahora sí con el objetivo a mediano plazo de desarrollar armas nucleares.

El Tratado de No Proliferación Nuclear se abrió a la firma en 1968 y entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Con 191 países miembros, es el tratado del ámbito de la no proliferación nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear y el desarme nuclear con mayor número de adhesiones. No son miembros: India, Pakistán, Israel y Sudán del Sur. Corea del Norte fue miembro, pero se retiró en 2003.

¿QUÉ PAÍSES TIENEN ARMAS NUCLEARES?

El reporte más reciente (2025) de la Federación de Científicos Estadounidenses estima que hay 12.331 armas nucleares en el mundo, distribuidas de la siguiente manera:

1. Rusia - 5.449

2. Estados Unidos - 5.277

3. China - 600

4. Francia - 290

5. Reino Unido - 225

6. India - 180

7. Pakistán - 170

8. Israel - 90

9. Corea del Norte - 50