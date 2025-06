“Nos arrebataron a nuestro pilar”: Joven pide apoyo tras arresto de su esposo por ICE

Una joven identificada como Doriellis Torres recurrió este fin de semana a sus plataformas digitales en busca del apoyo ciudadano para cubrir gastos legales, luego de que su esposo, Leonardo Piña Cortés—de nacionalidad venezolana— fuera detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una cita de seguimiento.

Torres explicó que Piña Cortés fue apresado a pesar de contar con la documentación exigida por ley para permanecer en el archipiélago. Añadió que su pareja, quien también es el padre de su hija, podría ser trasladado a Miami, Estados Unidos.

“Hoy vivo una de las situaciones más dolorosas que la vida me pudo poner para enfrentar. Mi esposo, de nacionalidad venezolana, fue a una cita de seguimiento con ICE (y) teniendo sus papeles al día —seguro social, permiso de trabajo y asilo en proceso— y lo dejaron detenido con una posible extradición a Miami. Somos dos jóvenes de 23 y 26 años (y) tenemos de una bebé de 1 año y 6 meses, el cual vino a nuestras vidas a unirnos de una manera tan bonita, dándonos fuerza a diario para poder trabajar y buscar un mejor futuro", comenzó diciendo Torres.

Asimismo, Torres relató que su esposo tenía una cita con la corte de inmigración en Dallas, pero decidió presentarse con un mes de anticipación en Puerto Rico para solicitar un cambio de dirección y así atender el proceso legal desde la Isla. Según explicó, Piña Cortés contaba con su documentación al día y estaba dispuesto a viajar a Texas si el cambio no era aprobado. Sin embargo, las autoridades no tomaron esto en consideración y lo sometieron a la decisión de un juez, lo que resultó en su arresto.

La joven agregó que ahora enfrentan el reto de cubrir los honorarios legales para contratar un abogado y presentar una solicitud de fianza. Sin embargo, aseguró que no cuenta con los recursos económicos, por lo que decidió abrir una cuenta en la plataforma de recaudación de fondos, GoFundMe .

“Hoy nos arrebataron a nuestro gran pilar [...] No cuento con el capital para poder luchar legalmente. Hoy me siento sin nada y con tantas dudas. Estoy asusta, desesperada y con la mente nublada. Mi bebé aún no entiende y cada vez busca a papá como si el fuera a llegar para llenarnos de esperanza. La representación legal en cada cita nos cobra $1,000. Ya no cuento con mucho y hoy me encuentro sola con mi bebé. No pido mucho. Con un $1 y una oración es más que suficiente”, abundó Torres.

Quienes deseen colaborar también pueden hacerlo a través de ATH Móvil al (787) 590-6568.

El pasado 17 de junio, el programa de periodismo científico “Rayos X” (Telemundo Puerto Rico) reportó el caso de Jesús Sánchez, también de nacionalidad venezolana, quien fue interceptado por agentes federales mientras se dirigía a su trabajo en Vieques.

Durante la presidencia de Donald Trump, los arrestos de personas con estatus migratorio no definido han incrementado como resultado de una serie de órdenes ejecutivas que endurecieron la política migratoria de Estados Unidos.

Las medidas autorizaron a agencias como el ICE a realizar operativos más intensos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que muchos de estos arrestos se realizan sin una evaluación adecuada del historial de los detenidos.

Según reportó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), hasta el 5 de junio de 2025, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) había detenido a 552 migrantes en Puerto Rico, en su mayoría de nacionalidad dominicana.