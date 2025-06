Figuras de la política lamentan fallecimiento de “Ronny” Jarabo

Varias figuras de la política puertorriqueña acudieron este domingo a sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del expresidente de la Cámara de Representantes y líder del Partido Popular Democrático (PPD), José Ronaldo “Ronny” Jarabo.

Tal fue el caso del presidente del Senado de Puerto Rico y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomás Rivera Schatz, quien describió a Jarabo como un “contendor aguerrido” y “asesor valioso”.

“Falleció un gran amigo, líder político como pocos, hombre de estado, pero sobre todo, buen puertorriqueño. Un adversario sagaz, un contendor aguerrido, asesor valioso, elegante en el vestir, el trato a los demás y el verbo. Hombre intelectual y cabal. José Ronaldo Jarabo: hermano (y) amigo, ¡Descansa en paz! ¡Te extrañaremos!“, escribió Rivera Schatz en su cuenta de Facebook.

De la misma forma, el expresidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier, destacó la trayectoria de Jarabo como una figura clave en la historia legislativa del país y un defensor de los valores democráticos de su colectividad.

“Hoy Puerto Rico pierde a una de sus mentes más lúcidas y apasionadas. Rony Jarabo fue un gran líder, un maestro del proceso legislativo, un puertorriqueño comprometido con la justicia social, un orador brillante y un consejero sabio. Fue, además, un gran amigo", comenzó diciendo Bhatia Gautier.

Y añadió: “Su palabra tenía peso, su pensamiento era profundo, y su amor por el país, inmenso. Fue un gran Popular, en el más noble sentido de la palabra: creyente en la democracia, defensor del Estado Libre Asociado y constructor del diálogo en tiempos difíciles. Nos deja un legado de integridad, inteligencia y servicio público ejemplar. Descanse en paz”.

Asimismo, el senador popular y expresidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se unió a las expresiones de duelo y recordó a Jarabo no solo como un legislador, sino como una figura influyente en su formación política y personal.

“Para muchos fue el presidente de la Cámara, uno de los mayores líderes del Partido Popular Democrático y un gran, si no el mejor, orador en la política puertorriqueña. Aunque todo es cierto, para mí fue mucho más. Rony Jarabo fue un mentor, un segundo padre, quien me brindó mi primera experiencia legislativa, y quien desde ahí me acompañó en cada paso que he dado en la política. Estaré eternamente agradecido por tu servicio al país y tus enseñanzas de vida. Hoy te despedimos con tristeza, pero con la fe de que tu alma pasa a morar con el Señor. Que en paz descanses, Rony", sostuvo Dalmau Santiago.

Por su parte, el exlíder cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, recordó “con respeto y admiración” el legado de Jarabo.

“Su brillante oratoria, capacidad de análisis y compromiso con el servicio público marcaron una época en la historia legislativa del país.

Expreso mis condolencias a su familia, colegas y amigos. Su legado seguirá presente en las generaciones que continúan el camino del servicio con visión y palabra”, aseveró Hernández Montañez.

Mientras, el expresidente de la Cámara baja y actual legislador, José Aponte Hernández, destacó el trabajo que hizo Jarabo luego de salir de la presidencia de dicho cuerpo legislativo.

“Hoy la Cámara de Representantes pierde una de sus más fogosas voces, una persona que se distinguió por lo apasionado de sus mensajes y el deseo de continuar laborando por Puerto Rico, aún décadas después de haber salido de la política electiva y dejado la Presidencia de este cuerpo legislativo, el más cercano a nuestra gente”, puntualizó Aponte Hernández.

“José Ronaldo ‘Ronny’ Jarabo se le recuerda, además, por ser un buen amigo y debatiente, siempre firme en sus posturas. Consejero de muchos de nosotros. Nuestras oraciones están con su esposa, Madeline, su familia y amigos en este difícil momento”, agregó el líder estadista.

También, el alcalde de Jayuya y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge “Georgie” González Otero, se expresó al lamentar la pérdida de quien describió como una figura emblemática de la política puertorriqueña y un referente del pensamiento crítico y la oratoria parlamentaria.

“La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico lamenta profundamente el fallecimiento de José Ronaldo ‘Rony’ Jarabo, figura emblemática de la política puertorriqueña y defensor incansable de la democracia y el pensamiento crítico. Rony no solo presidió con sabiduría y firmeza la Cámara de Representantes, sino que dejó una huella imborrable como orador brillante, intelectual apasionado y servidor público comprometido con el país. Su legado vive en cada palabra bien dicha, en cada debate donde la razón y la justicia se encontraron, y en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de escucharle y aprender de él. Hoy Puerto Rico pierde a uno de sus grandes. Desde cada rincón de nuestra isla, los alcaldes y alcaldesas se unen al duelo de su familia y de todos los que le amaron y admiraron. Gracias por tanto. Que tu voz siga resonando en los pasillos de la historia. Que descanse en paz”, aseguró González Otero.

A su vez, la representante Lourdes Ramos resaltó el carácter y la vocación de servicio de Jarabo, a quien reconoció como una figura clave en la historia legislativa del país.

“Hablar de Rony Jarabo es establecer claramente lo que es un hombre íntegro y vertical que amó intensamente a esta patria y que nunca dejó de colaborar con cualquier esfuerzo que redundara en el interés común de la ciudadanía”, indicó en declaraciones escritas Ramos.

La legisladora afirmó que Jarabo tenía un “don de gente”.

“Para mí, fue un hombre de verdadera estatura patriótica, aunque un guerrero, supo tender puentes y avenidas de consenso, mucho más allá de cualquier convicción o interés ideológico. Puerto Rico pierde a uno de sus grandes, y yo le reconozco con absoluta verticalidad”, precisó.

Jarabo Álvarez falleció el domingo, 29 de junio. Su deceso fue confirmado por el presidente del PPD, Pablo José Hernández.

“Con profundo pesar, recibo la noticia del fallecimiento de Rony Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Rony fue un líder brillante, un orador excepcional y un servidor público comprometido. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Que descanse en paz”, leen las expresiones del presidente del PPD.

¿Quién era José Ronaldo “Ronny” Jarabo?

Nacido el 7 de abril de 1940 en Cayey, Jarabo cursó estudios en Derecho y dedicó gran parte de su vida al servicio público. Ingresó a la Cámara de Representantes en 1973 como legislador por acumulación y alcanzó su punto más alto al presidir el cuerpo legislativo durante dos términos consecutivos, de 1985 a 1992.

Durante su mandato como presidente de la Cámara, Jarabo impulsó importantes reformas estructurales, entre ellas la Ley de Municipios Autónomos, aprobada en 1991, y promovió la institucionalización de una segunda sesión legislativa anual.

El político fue ampliamente reconocido por su dominio del proceso parlamentario, su elocuencia y su defensa firme de los postulados autonomistas del PPD.

Fuera del hemiciclo, Jarabo también ejerció como asesor político, comentarista y figura de referencia en el debate público. En 2016, la Legislatura nombró la terraza oeste del Capitolio con su nombre, en reconocimiento a su legado institucional.

En 2023, su trayectoria sufrió un revés político tras apoyar al alcalde Miguel Romero, del Partido Nuevo Progresista, lo que llevó a su expulsión del PPD, colectividad a la que había dedicado más de cinco décadas de militancia.

Sin embargo, esta misma semana, tras anunciarse su delicado estado de salud, el actual presidente del PPD, Pablo José Hernández, levantó las sanciones contra el expresidente cameral.

A lo largo de su vida, Jarabo combinó su vocación política con la práctica del derecho y una participación activa en foros públicos e intelectuales. Fue un defensor constante de la autonomía municipal y del fortalecimiento del Estado Libre Asociado, aun cuando ello le generara tensiones dentro de su propia colectividad.