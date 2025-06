Comisión senatorial pasa revista sobre varios nombramientos al Departamento de Justicia

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, evaluó hoy, en vista pública, nombramientos del presidente Thomas Rivera Schatz, a los cargos de Procuradora de Asuntos de Menores y Fiscales del Departamento de Justicia.

“Cuando tenemos jóvenes con capacidad académica, trayectoria y pasión por servirle a Puerto Rico, sabemos que hay futuro. Eso es una noticia super positiva para nuestra gente, para nuestro querido Puerto Rico. Yo les puedo asegurar que, si no tuvieran las credenciales, no estarían aquí hoy y no serían confirmados como van a ser en la tarde de hoy”, expresó el presidente senatorial.

En primera instancia, la nominada al cargo de Procuradora de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia, Coralys Enid Cruz Domínguez, reafirmó su compromiso con el servicio público y con el bienestar de la sociedad puertorriqueña. “Mi objetivo es ser mejor persona cada día y así, poder ser mejor profesional y seguir impactando a las personas de forma positiva a través de mi trabajo”, sostuvo.

De ser confirmada, expresó que dará lo mejor de sí para que los menores puedan acceder a servicios de desarrollo, rehabilitación y supervisión que los ayuden a convertirse en personas de bien. “Estoy convencida de que un menor de edad que comete una falta, con las herramientas y guía adecuadas puede llegar a tener un futuro exitoso, una nueva oportunidad”, afirmó, Cruz Domínguez, quien por siete años ha laborado en el Departamento de Justicia directamente con asuntos relacionados al Registro de Ofensores Sexuales.

“Habiendo sido nominada para ocupar y desempeñar el cargo de Procuradora de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia, expreso mi total compromiso con tan importante encomienda. Daré lo mejor de mí para que, en medio del proceso que enfrente un menor de edad en aras de responsabilizarse por sus actos pueda recibir servicios de desarrollo, rehabilitación y supervisión, que lo ayuden e impulsen a convertirse en una persona de bien”, recalcó Cruz Domínguez.

Asimismo, se atendieron otros nombramientos, comenzando con la designada a Fiscal Auxiliar II, la licenciada María Ysabel Cruz Rolón destacó su compromiso con el servicio público, donde siempre ha dedicado su carrera profesional, pues como comentó tiene “interés genuino y sincero en servir y de contribuir al bienestar de los ciudadanos”. Asimismo, explicó que su meta será “continuar sirviendo a Puerto Rico, sin perder nunca de vista que como fiscales nuestra misión es proteger los intereses del pueblo, los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y que nuestro rol es mantener como norte la búsqueda de la justicia y de la verdad”.

Por su parte, la también nominada a Fiscal Auxiliar II, la licenciada Astrid Beatriz Rivera Rivera, quien se encontraba laborando como abogada de la Oficina del Alcalde del municipio de Humacao, indicó que este nuevo puesto al que está nominada representa una oportunidad para defender a las víctimas de delito, “recordando siempre que los acusados también son seres humanos que tienen derecha a un debido proceso de ley”, sentenció.

A su vez, el licenciado André Philippe Lartigaut Rivera, actual Fiscal Especial y nominado a Fiscal Auxiliar II, manifestó su compromiso de seguir sirviendo con empatía y sensibilidad hacia todos los ciudadanos garantizando la igualdad y protección de los derechos. “Mi labor y mi ética laboral seguirán intactos, continuando la lucha por los perjudicados y las víctimas de delito. Respetando la Constitución, velando por nuestras leyes y buscando la justicia siempre”, afirmó.

“Estoy sorprendido con estos jóvenes por su experiencia. Son personas de abajo que han venido creciendo y yo los felicito. Lo más que les deseo es el mayor de los éxitos y que sigan con esa vocación que ustedes han demostrado aquí en esta ponencia que han tenido en la mañana de hoy”, manifestó el portavoz alterno de la mayoría, el senador Juan Oscar Morales.

De igual forma, se vieron los nombramientos a Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de nominados por la Gobernadora. Estos fueron los licenciados Jorge Alejandro Martínez Puig, Angélica M. García Pizarro, Natalia Santiago Naranjo, Yaitza Enid Rodríguez Reyes y Yamilet Feliciano Rivera.

“El ser fiscal va más allá de simplemente procesar casos, es una labor que exige empatía, sensibilidad, integridad y, sobre todo, un gran sentido de responsabilidad en cada decisión que se toma”, comentó la licenciada García Pizarro. Mientras, la licenciada Rodríguez Reyes, comentó que, aspira a un Puerto Rico en donde las “calles respiren paz, que los niños puedan correr con alegría y nuestros ancianos, hombres y mujeres no sufran violencia”.

“Vienen de familia de principios, saben a lo que se enfrentan, lo que es la necesidad, porque la conocen y esa formación de parte de ustedes abona grandemente al Puerto Rico que definitivamente queremos”, declaró la senadora Migdalia Padilla Alvelo.

Del mismo modo, a preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre la relación entre la Policía de Puerto Rico y la fiscalía, la licenciada Feliciano Rivera, quien fungió como agente en el Negociado de la Policía, respondió que deben crear empatía entre ambos cuerpos, para poder garantizar la justicia en la isla.

“No tengo la más mínima duda de que la juventud acompañada de la experiencia profesional que traen va a hacer que Puerto Rico siga brillando, que el trabajo del fiscal se siga haciendo, y que realmente sigamos trabajando por nuestras víctimas y por nuestros victimarios”, enfatizó el senador Ángel Toledo López.

De otra parte, la senadora Jamie Barlucea Rodríguez aprovechó la oportunidad para dirigirse a las nominadas quienes fueron sus compañeras en la escuela de derecho. “La oportunidad de evaluar a jóvenes que cuentan con capacidad y con experiencia para ocupar sus respectivos cargos. En el caso de Angélica y en el caso de Yamilet, ambas fuimos compañeras en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica y reconozco ese compromiso que ustedes tuvieron durante la Facultad de Derecho… Son jóvenes profesionales, que son capacitados, que son íntegros y que tienen compromiso de trabajar por la justicia en la isla, celebro con mucho orgullo este nuevo paso en sus respectivas carreras y sé que desde sus respectivos cargos van a hacer la diferencia y van a demostrar que la juventud de Puerto Rico está comprometida con nuestra isla y está dispuesta a echar para delante al sistema judicial”, concluyó la senadora Barlucea Rodríguez.

Nombramientos confirmados en Sesión Ordinaria

Posteriormente, durante los trabajos de la Sesión Ordinaria de la tarde fueron confirmados estos nombramientos. Además, el Alto Cuerpo confirmó las designaciones de la licenciada Milagros María Muñiz Mas como jueza municipal del Tribunal de Primera Instancia; el licenciado Jesús A. Rodríguez Urbano como juez superior del Tribunal de Primera Instancia y el licenciado Carlos M. Quiñones López como Procurador de Menores del Departamento de Justicia.

Aprueban resolución de pésame a la familia del expresidente Cameral

Asimismo, fue aprobada la Resolución del Senado 249 de Rivera Schatz y la delegación del Partido Nuevo Progresista; y la Resolución del Senado 250 de la delegación del Partido Popular Democrático para expresar las condolencias y el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico, a la familia de quien en vida fue José Ronaldo “Ronny” Jarabo Álvarez, expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

Se aprueban resoluciones de investigación.

Por otra parte, se le dio paso a la Resolución del Senado 187 del senador de mayoría, Ángel Toledo López, para hacer investigaciones continuas sobre la situación del sistema energético en Puerto Rico. Esto incluyendo, pero sin limitarse, a la fiscalización y cumplimiento con las metas establecidas en la política pública energética de Puerto Rico, desarrollo de los proyectos de energía, acceso a energía, servicio y atención al cliente, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en la Isla, impacto ambiental y económico.

“Esto incluye, pero no se limitará a la fiscalización y cumplimiento con las metas establecidas en las precitadas leyes y otras disposiciones legales y reglamentarias, la generación, transmisión y distribución de energía, acceso a energía, servicio y atención al cliente, impacto ambiental y económico, entre otros alcances relacionados”, cita la medida.

Igualmente, fue avalada la Resolución del Senado 183 del senador de mayoría Luis Daniel Colón La Santa, investigación sobre las interrupciones recurrentes en el servicio de energía eléctrica en el barrio Santa Rita del municipio de Gurabo, presuntamente causadas por la falta de desganche de vegetación; evaluar la existencia y efectividad del plan de desganche de LUMA Energy; examinar el historial de interrupciones del servicio eléctrico en dicho sector y determinar su relación con la falta de mantenimiento de las líneas.

Además, fue aprobada la Resolución del Senado 171, del senador de mayoría, Jeison Rosa Ramos, para investigar el estatus y funcionamiento actual del Programa de Educación Agrícola del Departamento de Educación de Puerto Rico, incluyendo datos sobre matrícula, cantidad de escuelas participantes, currículo académico, asignación y uso de fondos presupuestarios, personal docente y técnico, así como las proyecciones del Departamento para fortalecer o modificar dicho programa.

Se designan comités de conferencia para atender medidas

Además, el Senado dio paso a conformar comités de conferencias para atender enmiendas a proyectos aprobados y que no concurrieron entre ambos cuerpos legislativos. Las medidas que estarán en comités de conferencia son la Resolución Conjunta de la Cámara 6 y los Proyectos de la Cámara 406 y 584.