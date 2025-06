Tarde el Registro Demográfico en introducir marca de género no binario, denuncia Amnistía Internacional

El Registro Demográfico de Puerto Rico, del Departamento de Salud (DS), no ha provisto un nuevo formulario para que personas no binarias cambien el género en sus certificados de nacimiento, pese a que el Tribunal federal falló a favor de la actualización hace casi un mes.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico (AIPR), Liza Gallardo Marín, denunció que el Registro, bajo la dirección de Wanda Llovet Díaz, le falta a la comunidad porque era una orden “inmediata” del tribunal, emitida el 30 de mayo, por lo que “se está dilatando el proceso”.

PUBLICIDAD

“Han pasado tres semanas desde la orden del tribunal y Salud le está faltando a la orden”, declaró la directora de AIPR, que proveyó recursos legales a seis personas no binarias para someter el caso al tribunal.

Ínaru Nadia de la Fuente Díaz, una de las personas que demandaron al Gobierno para enmendar el formulario, reaccionó: “Eso ya es una costumbre de parte del gobierno [...] Esta falta de movida es injustificable y tienen que acatarse a las órdenes del tribunal lo antes posible”.

Aunque reconoció que puede tomar tiempo adicional porque el Registro forma parte del DS, planteó que el proceso de cambio no es complejo. “La plataforma existe para cambiar nombres. Lo que queda es añadir una letra. No es, de repente, sacar recursos para añadir una letra en un formulario”, dijo.

El director ejecutivo de True Self Foundation, el psicólogo Miguel Vázquez Rivera, aportó que dentro de la comunidad no binaria puede haber temor en pedir el cambio por mayor discrimen, un aspecto que De la Fuente Díaz dijo que han discutido entre sí en la población.

“Eso es una decisión de cada persona”, concretó De la Fuente Díaz. “Cada persona decide si hace el cambio y que el género no sea percibido. Es algo que se deja a cada persona, pero hay recursos y apoyo. Si el miedo es que se va a discriminar, hay recursos para apoyar, para ponerle una capa de protección, por eso hacemos el marcador de género”.

PUBLICIDAD

Llovet Díaz confirmó a este medio que no han recibido solicitudes para el cambio, a lo que Gallardo Marín reaccionó que no habría forma si no cumplen con la determinación judicial. La directora de AIPR subrayó que por las últimas tres semanas le ha dado seguimiento al Registro Demográfico para la actualización.

Oposición desde la Cámara de Representantes

El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez radicó en junio la Resolución Concurrente de la Cámara 21 para que la asamblea legislativa “exprese el más enfático rechazo” a la opinión del tribunal federal.

Tanto De la Fuente Díaz como Vázquez Rivera dijeron que no es necesario actuar contra la pieza, pues no representa una amenaza a la determinación judicial. El director de True Self lamentó que los legisladores enfoquen sus recursos en “asuntos que no les compete”, puesto que la marca en el certificado no les afecta y ni conocen la realidad de esta población.

De la Fuente Díaz explicó, por su parte, que la resolución no crea un precedente legal, sino es un mecanismo para expresar su rechazo a la determinación del tribunal. “A menos que sometan un proyecto de ley, no hace absolutamente nada [la resolución]. No es razón para alarmarse ni dar respuesta conclusiva”, manifestó.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.