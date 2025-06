Ponce celebra visitas del Icon of the Seas

Icon of the Seas

Una vez más el crucero Icon of the Seas, llevó a cabo una de sus visitas programadas al municipio de Ponce.

La experiencia vivida con las visitas de este mega crucero al municipio sureño fue catalogada por la alcaldesa, Marlese Sifre Rodríguez, como “excelente y maravillosa”.

“Gracias a Dios logramos nuestro cometido. Ponce dio cátedra de hospitalidad, ofrecimientos turísticos, calidad y servicio. Este esfuerzo colectivo nos permitió no solo posicionar a nuestra ciudad como un destino de clase mundial, sino también impactar positivamente la economía local y regional”, expresó la alcaldesa.

Sifre Rodríguez agradeció además a los alcaldes y alcaldesas de la región por confiar y unirse a esta iniciativa.

“Gracias por creer en esta visión. Esta ha sido una gestión de todos, y demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos en unidad”, añadió.

La primera ejecutiva municipal aseguró que continuará trabajando para que Ponce se convierta en un puerto permanente dentro de las rutas del turismo de cruceros.

“En nuestras manos está la bendición de transformar esta experiencia en una oportunidad duradera. ¡Vamos con fuerza a posicionar a Ponce como un gran destino para siempre!”, concluyó con entusiasmo.

Estiman que visitas del Icon of the Seas tendrán impacto de $4 millones

En la primera visita del crucero, en el mes de mayo, se indicó que las tres paradas de la embarcación en Ponce tendrían un impacto económico de 4 millones de dólares para la isla.

En ese momento, la gobernadora Jenniffer González Colón, explicó que la llegada del buque representa una oportunidad clave para fortalecer la oferta turística del país más allá de la capital.

“La llegada del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, a la Ciudad Señorial de Ponce marca un antes y un después para el desarrollo económico y turístico del sur de Puerto Rico. Este hito no es casualidad; es el resultado de una política pública enfocada en descentralizar el turismo y promover el potencial de cada región de nuestra isla. Esta visita tendrá un impacto económico significativo, especialmente en los pequeños y medianos comerciantes, traduciéndose en sustento directo para miles de familias puertorriqueñas. Hoy, Puerto Rico se proyecta ante el mundo como un destino vibrante, diverso y listo para recibir al turismo con excelencia”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.