Festivales ‘Pride’ impulsan economía local con saldo millonario en Cabo Rojo e Isabela

Los festivales del Mes del Orgullo LGBTQIA+ no solo celebraron la diversidad y la equidad, sino que también dejaron un significativo impacto económico en municipios costeros como Cabo Rojo e Isabela, donde la llegada de miles de visitantes disparó la actividad turística y comercial.

Uno de los eventos más concurridos fue Orgullo Boquerón 2025, celebrado del 6 al 8 de junio en el Poblado de Boquerón, que recibió cerca de 40,000 asistentes. Pedro Julio Serrano, portavoz del evento, destacó que se trata del “festival LGBTQ+ más grande de Puerto Rico y del Caribe”, y que representa el mayor impulso económico del año para la zona. “Economistas y funcionarios públicos han estimado un impacto millonario anualmente”, subrayó.

El efecto directo sobre las hospederías fue inmediato. Tomás Ramírez, propietario del parador Combate Beach Resort, aseguró que “el impacto económico en la zona es de múltiples millones de dólares, porque impacta entre 17 y 18 industrias”. Señaló que, durante el evento, hubo ocupación total, incluyendo su nuevo establecimiento “I Love Combate Room and Suites”, y que incluso se manejaron listas de espera para cubrir cancelaciones de última hora.

Por su parte, Ángel Rodríguez, propietario del parador Boquemar, indicó que la parada de Boquerón “es el empuje del verano” para la industria turística. Con sus 75 habitaciones completamente ocupadas, explicó que muchas personas reservan con un año de anticipación: “El movimiento económico es bien grande. [...] La lista de espera comienza justo cuando se termina el evento”.

En la región norte, la celebración ¡Vive Tu Orgullo!, en Playa Jobos, Isabela, organizada por Waves Ahead Puerto Rico, reunió a más de 1,000 personas el pasado 14 de junio. Su director ejecutivo, Wilfred Labiosa, destacó que el evento generó un incremento de más del 70 % en ventas para comercios locales y llenó lugares de hospedaje en una fecha que tradicionalmente no atraía tantos visitantes. “Muchas personas de la comunidad LGBT+ visitaban por primera vez el área y tuvieron la experiencia de un espacio de equidad e igualdad”, comentó.

Labiosa también subrayó la necesidad de visibilizar y proteger estos espacios ante un contexto político conservador: “Nuestra inclusión es justa y necesaria, tal como la de otros grupos marginados. Estos festivales también educan y generan conciencia”.

Ambos eventos se suman a la ya tradicional marcha PRIDE, que se celebró el pasado fin de semana en San Juan.

Mientras que, este próximo fin de semana se celebran actividades por tres días en el área del Distrito T-Moble alrededor del 5K All Out. El viernes será el Kick-off Party; el sábado, la carrera con toda una programación de eventos; y el domingo, un pool party. Estas actividades son para recaudación de fondos de la organización sin fines de lucro True Self Foundation.