Eliezer Molina tilda de “princeso” a Pablo José Hernández y este le responde

El comisionado residente, Pablo José Hernández, acudió a las rede sociales para contestar un ataque realizado por el senador independiente Eliezer Molina en su contra, luego de que lo acusara de aprobar la extensión de la Ley 60, que otorga decretos contributivos a inversionistas.

A través de una publicación en Instagram, Hernández, quien también es presidente del Partido Popular Democrático (PPD) aseguró que le tomó por “asombro” el ataque de Molina, indicando que no tuvo nada que ver con la medida que fue aprobada en la Cámara de Representantes y el miércoles en el Senado de Puerto Rico. El comisionado residente le aclaró al senador que él no es gobernador de Puerto Rico.

“Buenos días @eliezermolinapr. Le tagueo, porque, contrario a usted, me atrevo. Leo con asombro su crítica de que ayer yo extendí la Ley 60 hasta por 30 años. Y digo “asombro” porque me enteré por usted (1) que se extendió y (2) que yo lo extendí. Quizás en su mente soy gobernador de Puerto Rico, pero en el mundo real soy comisionado residente. Y mientras en su mente yo extendía la Ley 60, en el mundo real yo celebraba la liberación de Aracelys Terrero, una inmigrante detenida ilegalmente en Cabo Rojo y transferida a Texas. Como señaló el abogado de Terrero, el juez mencionó favorablemente los esfuerzos que hicimos desde mi oficina junto al Caucus Hispano para lograr su liberación. Señor Molina: la empatía y la dignidad se demuestran con acciones y resultados—no se predica en las redes sociales basándose en falsos pretextos”, escribió Hernández.

¿Qué fue lo que escribió Eliezer Molina?

El senador independiente, Eliezer Molina, realizó una publicación en su Facebook, donde acusó al comisionado residente y al representante del PPD, Héctor Ferrer, de aprobar la medida. El legislador describió a Hernández Rivera y a Ferrer como “princesos”.

“Estos dos princesos, ayer extendieron por 30 años la Ley 22, ahora Ley 60. A estos 2 niños de loza, le voy a decir lo siguiente: No sean cobardes, y salgan a explicarle al pueblo lo que le hicieron. Puerto Rico no es una Monarquía, ni un centro de esclavos para el servicio de extranjeros multimillonarios que no pagan contribuciones. Cientos de escuelas han sido cerradas, los maestros, enfermeros, policías y la masa crítica, cobran una miseria. Somos esclavos de los mercados energéticos y financieros, al punto que nuestro país quebró”, escribió Molina.

Posteriormente, Molina añadió en otra publicación la lista de senadores y representantes que votaron a favor de la medida. En ambos cuerpos, legisladores del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP), votaron a favor.

“Aquí tienen la lista de los que avalaron la extensión por 30 años a la Ley 22 , ahora 60. El PPD y el PNP aliados al Paraíso fiscal. Son idénticos. Así que al niño que anda de vacaciones en Washington; avalas lo que tú partido, el que tú Presides, vas a justificar esto??? Se que la vas a evadir, porque la cobardía es así. Llegas al punto de decir que “te enteraste por mi”. Eso se llama cobardía!Buscas dar vuelta a la Noria para no asumir responsabilidad y que tus zamacucos carguen el peso del desprestigio. Pero la historia está ahí, tu “refundación” extendió por 30 años el Paraíso Fiscal de la Ley 60”, escribió Molina.

¿Cuál es la medida aprobada en controversia?

Ayer, el Senado de Puerto Rico, aprobó una medida de la Cámara de Representantes que extiende el decreto contributivo del 4% a residentes inversionistas hasta el año 2055.

Se trata del Proyecto de la Cámara 505, que propone enmendar varias secciones del “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para extender la vigencia del programa, del 4% la tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para Individuos Residentes Inversionistas, hasta el año 2055 e impone un requisito de residencia no previa de al menos seis años antes de solicitar los decretos contributivos.

“Actualmente, el Código de Incentivos establece que el programa de Individuos Residentes Inversionistas expirará en el año 2035. Esta disposición ha generado incertidumbre en la comunidad inversionista y podría limitar la atracción de nuevo capital a la isla. Para asegurar la continuidad del programa y maximizar el potencial recaudatorio del nuevo marco contributivo, esta Ley, también, extiende la vigencia del programa hasta el año 2055. Los tenedores de decretos de Individuos Residentes Inversionistas actuales podrán acogerse a este nuevo modelo una vez los decretos expiren en el 2035”, cita la medida en su exposición de motivos.