Aprueban medida para reforzar seguridad de ciclistas en las noches

El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 19, una medida que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para mejorar la seguridad vial de los ciclistas durante horas de la noche.

Lee también: JSF autoriza distribución de $24.6 millones a 37 municipios con problemas fiscales

PUBLICIDAD

La medida establece que todo conductor de una bicicleta deberá portar una luz blanca al frente y una luz o reflectores rojos visibles desde la parte trasera.

Según se detalló, la enmienda responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial de los ciclistas, en especial durante las horas nocturnas, como mecanismo de prevención de accidentes y para garantizar su visibilidad ante otros vehículos en las carreteras.

Aprueban extender decreto contributivo de la Ley 60 hasta el 2055

El Senado también aprobó una medida de la Cámara de Representantes que extiende el decreto contributivo del 4% a residentes inversionistas hasta el año 2055.

Se trata del Proyecto de la Cámara 505, que propone enmendar varias secciones del “Código de Incentivos de Puerto Rico”, para extender la vigencia del programa, del 4% la tasa contributiva sobre las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para Individuos Residentes Inversionistas, hasta el año 2055 e impone un requisito de residencia no previa de al menos seis años antes de solicitar los decretos contributivos.

“Actualmente, el Código de Incentivos establece que el programa de Individuos Residentes Inversionistas expirará en el año 2035. Esta disposición ha generado incertidumbre en la comunidad inversionista y podría limitar la atracción de nuevo capital a la isla. Para asegurar la continuidad del programa y maximizar el potencial recaudatorio del nuevo marco contributivo, esta Ley, también, extiende la vigencia del programa hasta el año 2055. Los tenedores de decretos de Individuos Residentes Inversionistas actuales podrán acogerse a este nuevo modelo una vez los decretos expiren en el 2035”, cita la medida en su exposición de motivos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 277, que enmienda la “Ley para Prohibir el Expendio y Utilización de Plásticos de un Solo Uso”, para establecer una moratoria a las prohibiciones y penalidades relacionadas con su implementación hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida surge como respuesta a las dificultades económicas y logísticas enfrentadas por pequeños y medianos comerciantes, particularmente en la industria de restaurantes, quienes han denunciado el alto costo de las alternativas sostenibles y la falta de competitividad en el mercado.

Además, se ordena la creación de un Comité de Trabajo que evaluará y propondrá un marco regulatorio balanceado que fomente la sostenibilidad sin comprometer la viabilidad económica de los sectores afectados.

“Hoy el consumidor tiene el plástico, el bio-degradable, y el compostable en la góndola, y no se sabe ni qué hacer con la ley. Me encantaría haber tenido la oportunidad de haber hecho en vistas públicas el Senado de Puerto Rico para darle oportunidad y conocer la posición de la Cámara de Representantes al cambió de hoy. Estaremos muy atentos, la medida es más difícil de implementar hoy que ayer. Veremos qué sucede, pero asumimos que fuimos responsables y seguiremos siendo responsables del comportamiento de tratar de implementar leyes que realmente no le dan justicia en el pueblo de Puerto Rico y al ambiente”, comentó la senadora Nitza Moran.

Otro proyectos aprobados por el Senado de Puerto Rico

El Senado de Puerto Rico también dio paso al Proyecto de la Cámara 19, que propone enmendar un artículo de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, para establecer que todo conductor de una bicicleta debe portar una luz blanca al frente y una luz o reflectores rojos visibles desde la parte trasera del vehículo. Esta enmienda responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial de los ciclistas, en especial durante las horas nocturnas, como mecanismo de prevención de accidentes y para garantizar su visibilidad ante otros vehículos en las carreteras.

De igual forma, el Proyecto de la Cámara 20, que enmienda la misma Ley de Vehículos y Tránsito, esta vez para incluir disposiciones que reconozcan y regulen la “Zona Avanzada para Bicicletas” en las intersecciones controladas por semáforos. Esta zona, que se ubicará entre la línea de pare de los vehículos y el cruce peatonal, busca proporcionar a los ciclistas un espacio seguro para posicionarse y aumentar su visibilidad durante las detenciones en luz roja.

También, el Proyecto de la Cámara 21 para permitir el uso de luces intermitentes de color ámbar en bicicletas, ciclomotores y vehículos similares. Esta adición busca complementar las medidas de seguridad activa para estos medios de transporte, en respuesta al aumento en el uso de bicicletas como medio alterno de movilidad urbana, y la necesidad de maximizar la visibilidad de los ciclistas en diferentes condiciones de tránsito.

En cuanto a los municipios, el Senado brindó su avala al Proyecto de la Cámara 36, para enmendar la “Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico”, para establecer que los ayuntamientos deberán adoptar e implementar un Plan Municipal de Movilidad Sostenible. Este plan incluirá estrategias de infraestructura, señalización, educación y fiscalización, orientadas a promover un entorno vial más seguro y accesible para peatones, ciclistas y personas con diversidad funcional.

Del mismo modo, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 23, del senador Wilmer Reyes Berríos, para requerir a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a desarrollar planes de mercadeo, promoción y apoyo a los municipios que comprenden el Distrito de Guayama. Esto con sus respectivas oficinas de turismo municipales, y en aquellos municipios donde no exista una Oficina de Turismo, proporcionar asistencia técnica y estratégica para su creación, desarrollo y planificación de proyectos turísticos.

Asimismo, la Resolución Conjunta del Senado 43, también del senador Reyes Berríos, para ordenar al Departamento de la Vivienda a digitalizar todos los expedientes originales ubicados en sus oficinas regionales, particularmente aquellos relacionados con propiedades bajo usufructo, vacantes o en proceso de actualización. Así como la digitalización de planos y documentos técnicos, a los fines de preservar la información en caso de desastres naturales, incendios, inundaciones u otras emergencias.

Por otro lado, se aprobó con enmiendas la Resolución Conjunta de la Cámara 157, que asigna veinte millones de dólares provenientes de la Resolución Conjunta de Presupuesto para el año fiscal 2025-2026, con el propósito de fortalecer a organizaciones públicas, privadas y semiprivadas cuyas actividades o servicios fomenten el desarrollo de programas en las áreas de salud, educación, cultura y bienestar social.

Finalmente, se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 57, la Resolución Conjunta de la Cámara 140, la Resolución Conjunta de la Cámara 145, la Resolución Conjunta de la Cámara 146, la Resolución Conjunta de la Cámara 147. Resoluciones para otorgarle nombres a carreteras en honor a figuras importantes en la historia de la isla, así como la transferencia de propiedades.