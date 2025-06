Turistas demandan por $10 millones tras encontrar cámaras ocultas en un Airbnb en Hatillo

Una familia residente en Georgia demandó a la plataforma Airbnb y a dos de sus anfitriones en Puerto Rico, alegando que fueron grabados sin su consentimiento mediante cámaras ocultas instaladas en una propiedad alquilada a través de la popular aplicación de alquileres a corto plazo.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, los demandantes —una pareja identificada por sus iniciales G.P.M. y E.R.R., junto a sus dos hijos menores— solicitan una compensación de al menos $5,000,000 por daños emocionales, además de una suma similar en concepto de daños punitivos. Alegan haber sido víctimas de una invasión grave a su intimidad y que continúan enfrentando secuelas psicológicas, particularmente sus hijos, quienes han requerido tratamiento terapéutico desde su regreso a Estados Unidos.

Los demandados son Arman Mateo Medina, propietario de un apartamento en Hatillo, y su coanfitrión, Yadiel Rodríguez. Ambos son señalados por supuestamente haber instalado dispositivos de vigilancia ocultos en los baños y en el dormitorio principal del inmueble.

Los hechos presuntamente ocurrieron durante una estadía de la familia entre el 17 y el 20 de febrero de 2025. Según se detalla en la demanda, el hallazgo de las cámaras comenzó cuando uno de los demandantes se miraba en el espejo del baño del pasillo y notó un reflejo extraño proveniente de una salida eléctrica. Al observar más detenidamente, identificó lo que parecía una diminuta lente. Posteriormente, al inspeccionar otras áreas de la vivienda, los demandantes hallaron dispositivos similares en el baño del dormitorio principal.

Aunque inicialmente minimizaron la situación, al regresar de la playa ese mismo día, la pareja decidió desmontar una de las salidas eléctricas, descubriendo una caja negra con cables, lo que confirmó que se trataba de cámaras ocultas.

La demanda indica que dentro de los dispositivos encontraron tarjetas de memoria y que al revisar su contenido en una computadora, descubrieron cientos de grabaciones clasificadas por fecha. Varias de ellas incluían imágenes de sus hijos desnudos o parcialmente vestidos, así como grabaciones íntimas de la pareja. Una de las grabaciones supuestamente muestra al propio Medina instalando y ajustando una cámara, y luego verificando la transmisión en vivo desde su teléfono móvil.

Tras el hallazgo inicial, la familia alertó a una pareja que se hospedaba en la unidad inferior de la misma propiedad. Al inspeccionar esa unidad, también encontraron cámaras ocultas y una tarjeta de memoria adicional, lo que sugiere que otros huéspedes habrían sido grabados sin su conocimiento o consentimiento.

Tras el descubrimiento, la pareja notificó a Airbnb y a la Policía, establece la demanda.

La demanda imputa a Airbnb negligencia por no garantizar que la propiedad estuviera libre de dispositivos de vigilancia y por no advertir a sus usuarios sobre incidentes previos similares en otras propiedades de la plataforma. También se responsabiliza a la aseguradora identificada provisionalmente como ABC Insurance Co.

Entre los fundamentos legales se citan violaciones a la Ley Federal de Intervenciones Telefónicas (Federal Wiretapping Act), al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución de Puerto Rico y a disposiciones del Código Civil local.