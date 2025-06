Pablo José Hernández retira sanciones del PPD contra “Ronny” Jarabo y pide oraciones por su salud

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, emitió una carta donde dejó sin efecto las sanciones contra el expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo “Ronny” Jarabo, al mismo tiempo que pidió oraciones por la salud del exfuncionario.

A través de Facebook, el presidente del PPD, compartió la carta dirigida a Jarabo, donde se le indica que no existen querellas en su contra dentro de la colectividad.

“Le escribo en mi capacidad como presidente del Partido Popular Democrático para informarle que, tras realizar una revisión de los expedientes del partido, no consta querella alguna presentada en su contra. No obstante, de existir alguna querella que no hubiese sido identificada o radicada formalmente, la misma se deja sin efecto, conforme se comunicó públicamente en conferencia de prensa celebrada el 3 de febrero de 2025, como parte de las medidas de refundación que hemos adoptado en esta nueva etapa del Partido. Agradezco su trabajo por el partido Popular Democrático y su servicio a Puerto Rico”, lee la carta de Hernández Rivera.

Del mismo modo, el también comisionado residente indicó que el expresidente cameral se encuentra “delicado de salud”.

“Les pido una oración por Rony Jarabo, quien se encuentra delicado de salud. Anoche por escrito y hoy en persona le notificamos que las sanciones en su contra quedan sin efecto. Agradecemos su servicio al partido y al país”, escribió Hernández.

Fue en noviembre del 2023 cuando Jarabo fue expulsado de la colectividad por el entonces presidente de la pava, Jesús Manuel Ortiz. La sanción se dio luego de que Jarabo participara de una actividad política del alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Nuestro presidente Jesús Manuel Ortiz ha tomado la determinación de hacer valer el reglamento de nuestro Partido. Por esta razón, y conforme al artículo 241 de nuestro Reglamento, se declara al señor José Ronaldo Jarabo como un elector no afiliado”, indicó la entonces subsecretaria del PPD, Yaramary Torres.