Arrepentido “Piwi” García de ataque a tubazos contra hombre, pero insiste fue en defensa propia

El baloncelista Ángel “Piwi” García aseguró que está arrepentido del suceso donde se atacó a tubazos a un hombre que alegadamente se tornó agresivo en hechos ocurridos en la zona de Levittown.

En entrevista con Telenoticias (Telemundo), García, afirmó que solicitará una orden de protección contra el hombre que asegura, llegó hasta el hogar de su madre.

“Esa persona pasó por mi casa, pasó por la casa de mi mamá, la familia de uno es sagrada, yo sé que hay problemas mentales y eso, pero hay que llevarlo a un psiquiatra, hay que atenderlo”, expresó García.

Del mismo modo, aseguró que la persona que fue atacada tiene decenas de querellas en la zona por su comportamiento con los residentes del lugar. García señaló que temió por su vida, ya que el hombre tenía un “palo” en su mano.

“Esa persona ya tiene más de treinta querellas por todo Levittown, me sentí amenazado con el palo que él tenía, pensé que me iba a atacar con eso, estamos viendo muchas cosas malas que pasan hoy en día, con personas con mal casco, mi hermano me ayudó a sacar la cara por mí”, añadió.

Sin embargo, el excanastero indicó que se arrepiente de los actos, aunque reiteró que se trató de un acto en defensa propia.

“Yo me arrepiento porque soy baloncelista, no apoyo el maltrato ni la violencia jamás. Eso yo no lo enseño en mi clínica, pero sentí que mi vida estuvo en peligro por unos cuantos segundos, en lo que esperamos por la policía”, dijo.

En una publicación de su cuenta de Facebook, el exatleta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) sostuvo que fueron “perseguidos, hostigados, agredidos verbalmente y amenazados de muerte por el individuo en los videos y fotos”.

“En todo momento nos defendimos y protegimos de tal individuo que cabe destacar que hace cinco días entró a mi área de trabajo totalmente borracho y drogado ofreciendo golpes y amenazando porque se le exigió tener camisa puesta dentro del establecimiento. Desde este día la persecución no ha parado lo que terminó en el desenlace lamentable del día de hoy”.

En otro post, el deportista colgó varios videos, donde el hombre lo amenaza. “Antes de que hablen lo que quieran hablar, ese tipo me amenazó de que me iba a matar”.