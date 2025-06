Nino Correa celebra un nuevo logro: Se gradúa de maestría e inspira a los jóvenes a seguir estudiando

El excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, celebró un nuevo logro, tras celebrar su graduación de maestría.

Correa fue parte de los estudiantes que completaron estudios y se graduaron en la Quincuagésima Tercera Colación de Grados de Caribbean University.

La universidad otorgó títulos a 439 nuevos profesionales. Entre ellos, una histórica clase de confinados participantes del programa Second Chance Pell del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Por su parte, el excomisionado del NMEAD, recibirá una maestría con promedio de 3.92.

En entrevista con Metro Puerto Rico, desde la graduación en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Correa, se mostró orgulloso y emocionado por este nuevo logro.

“Jamás en la vida me imaginé que iba a poder lograrlo, fueron diecisiete años para poder completar mi bachillerato y los logro gracias al Señor, con Caribbean University y la doctora Cucurella que fue clave para que hiciera ese switch a la concentración y hacerlo en gerencia, llegó en el mejor momento porque pude completar mi proceso de bachillerato, Suma Cum Laude. Me picaba la vena como que algo me faltaba y la doctora me dijo, vamos a la maestría y pues vamos a la maestría”, expresó.

Del mismo modo, recordó el esfuerzo que tuvo que realizar ya que completó sus estudios mientras dirigía el NMEAD.

“Créeme fueron muchas madrugadas, hacer el cambio de lo que es atender situaciones de emergencia, las veces que me atrasaba, vi muchos amaneceres, pero sé que es la experiencia de todos los que estén en grados universitarios, buscando completarlos”, dijo Correa.

El exfuncionario no descartó que más adelante continúe cursando estudios universitarios ya que asegura es algo que quiere seguir haciendo.

“Quizás más adelante, luego de un descanso podamos seguir, porque esto es como que te pica la vena cuando arrancas y después no quieres que se termine. Le saqué mucho provecho a la responsabilidad que tenía como Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias”, añadió.

Correa también exhortó a la juventud a seguir sus metas y continuar sus estudios hasta lograrlo.