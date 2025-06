“Yo creo en la justicia”: Madre de Justin Santos tras decisión del Supremo

“Yo creo en la justicia”.

Así reaccionó Carmen Rosa Santos luego de que Tribunal Supremo de Puerto Rico determinara que Mayra Nevárez Torres tendrá que cumplir en prisión la sentencia que se le impuso por la muerte de Justin Santos.

PUBLICIDAD

Lee también:Tribunal de Apelaciones revoca sentencia de Mayra Nevárez; deberá cumplir pena de cárcel

Con la decisión, se mantiene la determinación del Tribunal de Apelaciones, donde se revocó la sentencia de 15 años de restricción domiciliaria.

“Yo te pudiera decir que no es sorpresa, mi corazón estaba claro con cuál iba a ser la decisión. Pero no deja de ser una noticia que llena a uno de fuerza, porque yo siempre he dicho que estoy clara que nada me va devolver a Justin. Pedro yo sí ceo que, por lo que estoy sintiendo, hay una tranquilidad. Yo sí creo que hay paz, y yo siempre pensaba que no”, dijo en entrevista con el programa Día a Día (Telemundo).

Añadió: “Gracias al Señor, a los fiscales, a la Justicia… yo creo en la justicia".

Los abogados de Nevárez acudieron al Supremo en un intento por revocar la determinación del apelativo.

PUBLICIDAD

El pasado 30 de abril, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia de 15 años de restricción domiciliaria impuesta a Mayra Nevárez.

Nevárez deberá cumplir esta sentencia en prisión, no en su hogar, como se había establecido en febrero pasado por la jueza Wanda Cruz Ayala en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. En ese momento, la magistrada impuso una pena de quince años de restricción domiciliaria con supervisión electrónica a Mayra Nevárez Torres por provocar la muerte de Santos y causar un grave daño corporal a Keven Monserrate Gandía.

¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Mayra Nevárez por la muerte de Justin Santos?

El 24 de febrero, el Departamento de Justicia acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar la sentencia de restricción domiciliaria impuesta a la mujer, quien resultó convicta de causarle la muerte a Justin Santos en un accidente de tránsito mientras se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El pasado 12 de septiembre, Nevárez Torres fue declarada culpable por conducir de manera negligente y en estado de embriaguez, provocando el accidente que resultó en la muerte de Justin Santos Delanda hace casi tres años.

El veredicto, emitido por la jueza Wanda Cruz Ayala del Tribunal de San Juan, encontró a Nevárez Torres culpable de violar la Ley de Vehículos y Tránsito al manejar bajo los efectos del alcohol y de forma temeraria.

Durante el juicio, Keven Monserrate Gandía, quien acompañaba a Santos Delanda en el vehículo la noche del accidente y resultó herido, ofreció su testimonio junto a Priscilla Carrasco Santos, hermana de la víctima, quien relató los eventos ocurridos el 21 de noviembre de 2021, cuando llegó al lugar del trágico incidente en el Puente Teodoro Moscoso.