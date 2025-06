Justicia confirma que senador Luis Javier Hernández refirió investigación sobre órdenes del DRNA

El Departamento de Justicia confirmó este lunes que el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, fue quien refirió formalmente una investigación sobre órdenes administrativas emitidas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Sí lo hizo, lo tenemos”, afirmó la fiscal Sonia Martínez, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Explicó que el referido del senador incluyó una solicitud de investigación y una petición de opinión legal.

“Todo lo que llega al Departamento de Justicia, primero lo atiende la secretaria de Justicia y luego se refiere a la División de Integridad Pública si es necesario”, explicó Martínez, al describir los pasos administrativos previos al inicio de una pesquisa.

La funcionaria confirmó que el caso involucra al DRNA y a varias órdenes administrativas, aunque evitó precisar si guarda relación directa con la controversia sobre estructuras ilegales en La Parguera o con la orden firmada por el actual secretario, Waldemar Quiles.

“La investigación es confidencial, así que no puedo ofrecer muchos detalles”, expresó. No obstante, aclaró que la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega no figura como objeto de la investigación.

“La exsecretaria estuvo citada en calidad de testigo. Compareció y participó de una entrevista”, señaló. Indicó que también han citado a otros testigos, tanto funcionarios como exfuncionarios del DRNA, y que el Departamento de Justicia solicitó documentos a varias agencias.

Comparece exsecretaria del DRNA como testigo

Anaís Rodríguez Vega reafirmó esta mañana sus determinaciones como funcionaria y confirmó que fue citada al Departamento de Justicia en calidad de testigo, como parte de la investigación relacionada con una orden que archivó una querella ambiental en La Parguera.

“El Departamento de Recursos Naturales no soy yo; son miles de servidores públicos con experiencia técnica. Cada una de mis determinaciones estuvo sustentada en el personal técnico del Departamento”, declaró Rodríguez al salir del edificio en Hato Rey. Aseguró sentirse tranquila durante el proceso. “De la misma forma que entré, muy tranquila. Puerto Rico siempre ha podido confirmar que cumplí con mi deber constitucional. Protegí los recursos naturales de la isla”.

Al preguntársele si se siente satisfecha con su gestión como secretaria, respondió: “Te confirmo que en esta secretaría hice el mejor trabajo que podía hacer y que estoy agradecida del personal del Departamento de Recursos Naturales”.

Su abogado, Leo Aldridge, indicó que Rodríguez regresaría a las 2:00 p. m. para concluir el proceso.

“La investigación la mantiene aquí en calidad de testigo. Nos lo afirmaron anteriormente y lo confirmaron hoy”, expresó. También explicó que el Departamento de Justicia solicitó no divulgar información sustantiva hasta que finalice el proceso esta tarde.