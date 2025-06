Juventud del MVC repudia nombramiento de Zayira Jordán como presidenta de la UPR

La Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) repudió este domingo el nombramiento de Zayira Jordán Conde como presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), asegurando que la designación es un “acto antidemocrático”.

A través de un comunicado de prensa, el grupo indicó que la elección de Jordán Conde representa una “intromisión” de la política partidista en los procesos del principal centro de educación superior del archipiélago.

PUBLICIDAD

“Con el nombramiento de la Dra. Jordán Conde pierde la Universidad”, expresó la coordinadora general del colectivo, Gabriela Flores. “Sus propuestas se resignan al abandono de la Universidad, a continuar las políticas de austeridad y pretende aumentar la subordinación de la UPR al sector privado. Es una presidenta que no viene a defender la Universidad y mucho menos a desafiar las amenazas de futuros recortes y cierres de recintos”, añadió.

La Junta de Gobierno de la UPR escogió este sábado a Jordán Conde como presidenta de la institución académica.

Jordán Conde fue seleccionada entre los ocho candidatos evaluados por el Comité de Búsqueda y Consulta. La académica no había sido favorecida en los procesos de consulta al interior de la comunidad universitaria a través de los 11 recintos del sistema.

De la misma forma, la situación, afirma la agrupación, “demuestra la necesidad de una reforma universitaria, un reclamo de la comunidad estudiantil desde hace décadas”.

“Como juventud entendemos que se hace necesario apoyar la voluntad de la comunidad universitaria, quienes serán afectados directamente por la negligencia de esta administración altamente politizada”, continuó Flores. “Esto solo se logra democratizando los procesos internos y eliminando la intromisión político partidista, con la aprobación de una nueva ley universitaria como la que ha propuesto la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria”, expresó.

PUBLICIDAD

Jordán Conde fue la candidata a la comisaría residente por el MVC en el 2020 y, posteriormente, en el 2024, endosó la candidatura de Jenniffer González Colón.

Te recomendamos leer: Zayira Jordán promete “transformación” tras ser escogida presidenta de la UPR

Grupos estudiantiles de la UPR rechazan nombramiento de Zayira Jordan y llaman a defender la autonomía

Miembros de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) rechazaron el sábado la designación de Zayira Jordán Conde como presidenta en propiedad del sistema universitario.

Los alumnos aseguran que Jordán Conde “carece” de experiencia para asumir las riendas del principal centro de educación superior del archipiélago. De la misma forma, denunciaron que la elección fue “política” y “partidista”.

“La Dra. Jordán Conde no solo carece de experiencia alguna dentro del sistema de la UPR, sino que además no cuenta con el aval de una mayoría de los Senados Académicos de los once recintos que componen la Universidad. Una vez más, la Junta de Gobierno solicitó insumos de la comunidad universitaria —como ejercicio de participación aparente— para luego ignorarlos deliberadamente y proceder con una selección política y partidista, en conformidad con la agenda de la Gobernadora y no con el mejor interés de nuestra Universidad", dijo en colectivo.

Asimismo, CEN denunció que el nombramiento de Jordán Conde representa un “acto de intromisión política” que violenta los principios de gobernanza compartida, participación democrática y respeto por la autonomía universitaria.

“La comunidad universitaria ha hablado con claridad y contundencia: la voluntad de los once recintos ha sido desoída tanto en sus Senados Académicos como en sus Consejos Generales de Estudiantes. Desde la CEN, junto a los representantes estudiantiles de la Junta Universitaria y Consejos Generales de Estudiantes, exigimos que se respete la voluntad expresada por los cuerpos universitarios", añadió el componente.

A su vez, hicieron un llamado a la comunidad: “Rechazamos categóricamente esta imposición y exhortamos a toda la comunidad universitaria —estudiantes, docentes, personal no docente, exalumno y aliados— a tomar acción ante este atropello a la autonomía universitaria. No aceptaremos nada menos que el respeto a nuestra Universidad, su gente y su misión. ¡La UPR no se vende ni se gobierna desde afuera!”.