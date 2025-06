Joven no vidente se convierte en el primero de esta comunidad en participar del internado de verano en El Capitolio

Joven no vidente, en el internado de verano del Capitolio.

Edgar Robles Rivera, representante del Distrito 14, que comprende los municipios de Arecibo y Hatillo y también es presidente de la Comisión de Asuntos al Consumidor, en la Cámara Baja, anunció que su oficina capitolina cuenta -este verano- con la participación de Diego Zamora Blanco, un joven no vidente que forma parte del proyecto Ciegos con Visión, que busca apoyar a personas con impedimentos visuales para que puedan integrarse plenamente en diferentes espacios de la vida pública y profesional.

Diego es el primer joven no vidente en participar del internado de verano del Capitolio. Desde el primer día, ha demostrado responsabilidad, compromiso, talento y un fuerte deseo de aportar al servicio público, según lee la comunicación.

PUBLICIDAD

“Hacer un internado de verano, en la oficina del representante Edgar Robles Rivera, ha sido una de las oportunidades más impactantes que he tenido en mi vida. He tenido la experiencia de aprender sobre el proceso legislativo y la creación de la política pública. También, y de otra parte, he conocido gente hermosa, lista para ayudar en todo momento.... El ambiente ha sido muy acogedor. Tanto los dirigentes del internado, los trabajadores en la oficina del representante, los otros internos, y el mismo representante se han asegurado de crear un espacio inclusivo”, dijo Zamora Blanco.

Por su parte, Robles Rivera expresó que “A Diego no lo detuvo su condición. Al contrario, llegó a nuestra oficina capitolina con la mente muy clara, el corazón dispuesto y el deseo firme de aportar a Puerto Rico… Nos tocó el alma ver cómo, con sus talentos y actitud, nos enseñó a todos una gran lección de vida... La experiencia nos recuerda que cuando se abren puertas con voluntad, la inclusión deja de ser un concepto y se convierte en una hermosa realidad… Diego no es una excepción, debe ser el comienzo de muchos más”.

Diego añadió que “En muchas ocasiones, tristemente, se nos limita la participación laboral a personas que tenemos alguna discapacidad. Por eso, opino que es importante espacios como éstos, donde se provee esa gran oportunidad de demostrar nuestro potencial… Espero ser el primero de muchos en la comunidad ciega que pueda formar parte de los programas... No sólo nos abre las puertas del mundo profesional, sino a una mayor representación de nuestras comunidades en el Gobierno de Puerto Rico”.

Este esfuerzo se suma a otras iniciativas como la primera sesión legislativa dedicada exclusivamente a personas con autismo, celebrada este año, en la Comisión de Asuntos al Consumidor, en la Cámara Baja.