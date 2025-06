Se va la luz: Posibles interrupciones en varios sectores de la isla por trabajos de LUMA

La empresa encargada del sistema de transmisión y de la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy, anunció que este fin de semana estará llevando a cabo trabajos de mantenimiento que podrían afectar el servicio en varios sectores.

Los trabajos se llevarán a cabo desde tempranas horas de la mañana, tanto el sábado como el domingo hasta horas de la tarde, ambos días. Entre los municipios donde se estará laborando se encuentran: Ciales, Yauco, Orocovis, Arecibo, Dorado, Hatillo, Guánica, Villalba, Cataño, entre otros.

Se recomienda a la ciudadanía estar pendiente de los medios de comunicación y redes sociales de la compañía, LUMA Energy, para conocer actualizaciones sobre estos trabajos que se llevarán a cabo en el fin de semana del 21 y 22 de julio en varios sectores de la isla.

¿Cuáles son los sectores que se verán afectados?

Sábado, 21 de junio de 2025

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:– Ciales – Bo. Pozas Sector Llanadas PR-615 KM 8.3 Interior.– Yauco – Comunidad Almacigo Alto.– Orocovis – Bo. Barros PR-157 KM 23.0 Interior Sectores Sana Muertos & Vietnam, Sector Bajura, Los Archilla, Bo. El Gato, Carr. 156 KM 47.5 R. 586.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos:– Arecibo – Carr. 129 Antiguo Edif. MACO Urb. Industrial Zeno Gandía, ABB (8077 y 8088) y Cidrines (8051) y Sub 8050 ABB.

Requerido por el cliente:– Dorado – Costa Dorada, Calle Central, Ave Albizu Campo, Calle Jamie Rivera, Parcela de Mameyal, Calles: 20,15,4,20,1,2,7,10,21,24,23,13,18,15,19.

Domingo, 22 de junio de 2025

Punto caliente:– Hatillo – Sub 7776 Borinquen Container, Sub 7780 Walmart, Sub 7779 Home Depot & Sub 7775 Sams Club.– Ciales – Bo. Pozas PR-615 Sector Manicaboa.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:– Guánica – Bo. Arenas.– Villalba – Bo. Ortigas Sector Cuesta Limón PR-151 KM 11.2.– Cataño – Billboards en Carr. # 5 Esquina Expreso. # 22 de la Zona Industrial Luchetty.