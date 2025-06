Dan paso a proyecto que otorga cinco minutos de reflexión diaria a empleados públicos

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este viernes el Proyecto de la Cámara 93, que ordena establecer un periodo de cinco minutos de reflexión diaria antes de comenzar la jornada laboral en las agencias, oficinas y corporaciones públicas.

Según el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y presidente de la Comisión de Asuntos al Consumidor, Edgar Robles Rivera, la medida tiene como objetivo “atender la salud emocional de los empleados públicos y mejorar el ambiente laboral en el gobierno”.

“El gobierno no sólo puede limitarse a operar con eficiencia, también tiene que dar espacio a la introspección, al enfoque y bienestar emocional. Este proyecto no interrumpe, no impone y no politiza, sólo ofrece un breve momento para comenzar el día con intención”, expresó Robles Rivera en declaraciones escritas.

De la misma forma, Robles Rivera aseguró que el periodo de reflexión no será de carácter religioso ni ideológico y estará bajo la dirección de cada dependencia.

“Se trata de una herramienta sencilla, pero poderosa, para ayudar a nuestros empleados públicos a manejar mejor el estrés, reconectarse con su propósito y servir mejor a la Isla”, finalizó.