De la banca a los rótulos: Miguel Beltrán construyó su imperio visual desde una marquesina

Desde una marquesina en Santurce hasta convertirse en proveedor de servicios visuales para marcas como Total, Denny ‘s, y Church’ s, la historia del fundador y presidente de Full Advertising Express Miguel Beltrán, es una de visión y transformación.

En 2007, dejó atrás una carrera de 14 años en la banca hipotecaria junto a un compañero para lanzarse al mundo de la rotulación sin experiencia previa. “Yo sabía nada de rótulo ni de imprenta, yo lo que me dedicaba era a mercadear y vender e hipotecar”.

Aun así, se arriesgó, renunció a su empleo y comenzó su empresa bajo el techo de una casa en el 2007. Poco después, en el 2008, su socio se retiró y Beltrán decidió continuar solo. Indicó que aunque eran como hermanos, Beltran siempre fue el más arriesgado.

“Me fui para mi casa. Y en mi casa pues seguí, seguí creciendo hasta que me quedé pequeño (...) Yo soy un poquito más agresivo, en cuestión me gusta arriesgarme. Tan pronto me quedé solo, seguí buscando crecer, meterme, como dicen por ahí, en más líos ”, contó.

Fue en el 2011 que formalizó la empresa como corporación y se mudó al parque industrial La Cerámica, donde pudo reclutar a más empleados y conseguir conexiones con más marcas. Sin embargo, el impacto del huracán Maria hizo que el negocio se quedara sin servicio eléctrico por nueve meses. Esto lo obligó a mudarse a Hato Rey, donde aún se encuentra actualmente.

“Cuando vino María, ya yo tenía mucho trabajo, y ya teníamos empleados. Yo fui cogiendo empleado y empleado, ahora ya somos 14, incluyendo más maquinaria. El huracán me obligó, destrozó las oficinas, tuve nueve meses sin luz. Tuve que buscar un edificio, habilitarlo, ese fue el mayor reto. Seguí, con María, operando una compañía con mucho trabajo, y también construyendo un edificio, remodelando un edificio, para poder mudarme”, informó Beltran.

Hoy, además de su sede en Hato Rey, Full Advertising Express cuenta con oficinas en Hatillo, donde opera otra franquicia dirigida por su hijo Josué Reyes. Ofrecen desde rotulación comercial e industrial hasta impresión digital, diseño gráfico, rotulación de flotillas, displays, páginas web y artículos promocionales.

“Nosotros hacemos imprentas, rotulación, páginas web, vendemos artículos promocionales, rotulamos vehículos, hacemos display. Mi fuerte es la rotulación comercial”, detalló.

Entre los primeros grandes clientes de la empresa estuvo Correa Tire en Dorado, pero fue Denny ‘s quien marcó el mayor crecimiento.

“El primero que yo hice, de empezar de algo pequeño a algo grande, fue con Correa Tire en Dorado, para el 2010. Aunque hoy sigue siendo mi cliente, sigo haciendo trabajo, mi primer cliente grande fue Denny ‘s. Los tengo desde 2007 cuando empezamos. Yo hago todas las tiendas”, compartió. A esto, se han sumado trabajos para Total, Mobil, y otras marcas.

Al éxito de su compañía, Beltran se lo adjudica a la diversificación de servicios. Entre ellos se listan rotulación de vehículos y flotillas, fabricación e instalación de rótulos, diseño gráfico, displays para puntos de venta y eventos, artículos promocionales y más. Detalló que, incluso, fabrica piezas para otros rotulistas que no cuentan con su maquinaria.

“Por estos líos que yo me metí, me ayudaron a que me reconocieran más en el mercado. Me gustan los retos, ahora mismo yo le fabrico a otros rotulistas, yo tengo maquinaria. Antes yo tenía que subcontratar para hacer algunos trabajos. Ya prácticamente yo tengo todo mecanizado aquí”, dijo.

Para Beltrán, la evolución de la imprenta tradicional ha sido inevitable, pero sigue apostando al valor de lo tangible: Aunque indicó que el servicio de imprenta se ha reducido por la era digital, dictó que no morirá nunca debido a que aún quedan empresas que valorizan el contenido físico.

“Yo siempre creo mucho en lo que es imprenta, muchos clientes se recuerdan por eso. Yo digo que eso no va a morir nunca, pero sí ha reducido (...) hay muchos clientes que no quieren gastar en imprenta y lo hacen digital. Yo te lo envío digital, lo tienes en el celular. Pero si tú te puedes analizar, es como los billboards. Si me voy a anunciar un billboard, yo prefiero un billboard que sea fijo, no una pantalla digital. La pantalla digital, en una hora, ¿cuántos anuncios pasan? En uno fijo, está siempre ”.

Después de 17 años, lo que más le apasiona sigue siendo la satisfacción de sus clientes.

“Cuando yo le hago el trabajo, que yo veo que están tan contentos con el trabajo que se les hizo, eso para mí es una satisfacción. Y si a mí no me gusta el trabajo que se hizo por alguna razón, o que el material vino mal, o algo que hubiera pasado, o que se guayó en el camino, lo miramos para atrás y lo arreglamos, porque a mí me gusta mucho lo que es la calidad del producto y la calidad de los materiales”, continuó Beltrán.

Para jóvenes emprendedores interesados en el mundo creativo, Beltrán aconsejó que se trata de siempre mantener una mentalidad positiva y no tenerle miedo a los riesgos.

“Yo siempre utilizo un refrán que es: lo negativo atrae lo negativo y lo positivo atrae lo positivo. Si tú te mantienes positivo o positivo en tu vida, vas a lograr muchas cosas bonitas”, culminó.