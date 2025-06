Leo Aldridge asume defensa de exsecretaria DRNA y exige claridad sobre pesquisa

El abogado y analista político Leo Aldridge confirmó este martes que asumió la representación legal de la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, tras conocerse que fue citada por el Departamento de Justicia en el marco de una investigación iniciada en enero por la División de Integridad Pública.

Durante una participación en WKAQ 580 AM, Aldridge explicó que, al momento, ni él ni su clienta conocen con certeza el motivo de la citación. “No sé si la están procurando como testigo o como persona de interés. Y como no tengo esa información, no puedo dar una asesoría completa”, afirmó.

El letrado adelantó que solicitará oficialmente a la fiscal a cargo que le certifique con claridad el propósito de la citación. “Cuando tenga esa información, tomaré una decisión estratégica, táctica, basada en el derecho y en mi percepción general de lo que está pasando”, señaló.

Aldridge reconoció que le preocupó que, según reportó Metro Puerto Rico, la investigación fue notificada a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). “Eso me levanta unas banderas porque el FEI, por lo general, investiga a funcionarios o exfuncionarios públicos”, subrayó.

Detalló además que la citación fue entregada a Rodríguez Vega fuera de horas laborables mientras se encontraba con su madre, y fue entonces cuando acordaron su representación legal. “No puedo decir que ella es objeto de una investigación, no puedo decir que va a participar o que se va a negar a hacerlo, porque no tengo información suficiente”, insistió.

El Departamento de Justicia confirmó anoche a Metro que la investigación está “bien adelantada” y que, una vez concluya, se informarán sus hallazgos a la OPFEI. Aunque no se han ofrecido detalles, la pesquisa ocurre en el contexto de la controversia por una construcción ilegal en La Parguera atribuida a los suegros de la gobernadora Jenniffer González, sobre la que Rodríguez Vega impulsó una acción administrativa durante su gestión.