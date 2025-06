Jenniffer González asegura no tiene nada que ver con citación a exsecretaria del DRNA

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que no tuvo nada que ver con la citación a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, por parte del Departamento de Justicia.

“Primero que yo no hago esas cosas. Y eso fue lo que critiqué en la pasada administración y yo no voy a caer en eso con nadie”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La mandataria señaló que la investigación inició en enero y que no fue ella quien hizo la petición. “Aquí no puede haber miramientos por nadie. Si es a ella, si es a alguien más, que se cite. No fui yo”, añadió.

La investigación la lleva a cabo la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Rodríguez Vega fue citada como testigo, según confirmó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres. La pesquisa se encuentra adelantada y al concluir se informarán los hallazgos.

Durante su gestión, Rodríguez Vega dirigió una investigación administrativa sobre una construcción ilegal en La Parguera vinculada a los suegros de la gobernadora. Luego del cambio de administración, esa investigación fue anulada por el nuevo secretario del DRNA. Además, la gobernadora promovió legislación para permitir estructuras sobre el agua en esa zona.

Ante preguntas de la prensa, la gobernadora reiteró que su administración no persigue a exfuncionarios. “Claro que no”, expresó. También evitó hacer juicios sobre la actuación de Rodríguez Vega cuando dirigía el DRNA.

La defensa legal de Rodríguez Vega está a cargo del abogado Leo Aldridge, quien indicó que solicitó detalles formales sobre la citación y su carácter, dado que, según afirmó, no sabía si sería como testigo o persona de interés.