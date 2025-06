Expresidenta argentina Cristina Fernández pide a la Justicia que aclare si puede salir al balcón

Supporters Of Cristina Fernandez De Kirchner Protest Against Her Prison Sentence

Vista del balcón de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tras la admisión a trámite de su solicitud de arresto domiciliario el 18 de junio de 2025 en Buenos Aires, Argentina. La expresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad.

(Marcelo Endelli/Getty Images)