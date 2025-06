Gobernadora sobre tragedia de Aguadilla: “hay varios elementos que tienen que investigar”

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el martes que el incidente en el que murió un menor de 9 años que estaba bajo la custodia del Departamento de la Familia es una desgracia y se investigan las circunstancias.

“Yo creo que este es un incidente tan desgraciado. Que el Gobierno de Puerto Rico tiene bajo custodia estos 3 menores, 3 hermanitos de 9 años los gemelos y 6 años la niña. Y como parte de los esfuerzos de no tenerlos encerrados, de que no estén solamente en un hogar, se le coordinan actividades como lo es este campamento escuela de verano, donde tienen la oportunidad estando en Aguadilla de participar de un parque de golf y de tener unas clases de golf y que ocurra un incidente desgraciado como esto. Obviamente lo que me informó la secretaria es que esto está bajo evaluación”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Porque lo que se le alega es que el niño golpeó a su hermano con el palo de golf y que al caer se golpeó con una rama o con un árbol. O sea, hay varios elementos ahí que tienen que investigarse. Una vez la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Familia las tengan, hay que evaluar que, si esto es natural que ocurra, si esto cuan comprobable es que que tú agredas a alguien verdad con un palo de golf, de manera no intencional, así que yo quiero esperar, por la investigación que se está haciendo que debe culminar próximamente”, añadió.

“Esto es bien desgraciado porque no voy a decir ni lamentable. Que dándole una oportunidad a esos niños ocurre un incidente como este. No quiero decir accidente, porque no sabemos en este momento, si hubo algún otro tipo de cosas, así que lo estamos catalogando como un incidente que desgraciado”, dijo la mandataria.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, explicó en rueda de prensa que: “esto es una triste situación que se encuentra bajo investigación en este momento. Como ha surgido públicamente, estos menores se encontraban bajo la custodia del Departamento de la Familia, el hogar como parte de sus deberes buscando recreación, matriculó los niños en este campamento, donde había otros niños que no necesariamente son del Departamento de la Familia, un campamento privado, y ocurrió esta circunstancia, como consecuencia, este niño, como dijimos anteriormente, ha fallecido, y esa es toda la información que podemos aprender a este momento”.

Al ser abordada por periodistas sobre cuándo fue que el menor falleció, la funcionaria respondió: “El menor falleció”.

“Mira, estos menores se encontraban removidos, nosotros como bien ustedes todos conocen, somos una agencia de protección y seguridad, ¿verdad? Buscar la mejor calidad de vida para cada uno de estos menores, se encontró con fundamento una que era ella recibida y en virtud de eso, asumimos la custodia con un plan de servicios a esta familia, buscando eventualmente la reunificación familiar. Una querida de maltrato. Respondimos a una querella que se encontró con fundamento, eso es lo que podemos decir. Mira, lo que puedo decir es que absolutamente todas nuestras remociones, todas las remociones que hace el Departamento de la Familia, se hacen en virtud de unos hallazgos que cualquiera que sean, impiden la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de un menor. Y en este caso, como en todos los demás, habían circunstancias que impedían la calidad de vida, la seguridad y protección de los menores. Por ende nosotros, ¿verdad? asumimos la custodia validada por el tribunal, eso es lo que, ¿verdad? encontramos el caso con fundamento y se encontraba en un plan de servicio. Las circunstancias particulares son un objeto de investigación, son un objeto de un caso privado y confidencial, como son todos los casos del Departamento”, comentó Roig Fuertes.

Según el reporte de la Policía, el pasado viernes, en el Punta Borinquen Golf Club en la antigua Base Ramey de Aguadilla, un menor de 9 años, bajo la custodia del Departamento de la Familia fue golpeado de manera accidental por su hermano gemelo, cuando le dio a una bola, en la culminación del campamento de verano y clínica de juegos.

El menor recibió un golpe en el lado derecho de la cabeza, que provocó que perdiera el balance, cayó al suelo e impactó un tronco de árbol.

En el lugar del incidente se encontraban tres médicos de profesión como parte del grupo de padres voluntarios y los encargados de los diferentes grupos, que le dieron los primeros auxilios y fue trasladado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla y luego en ambulancia aérea al Centro Pediátrico en Río Piedras, donde permanece en condición crítica.

El inspector Eduardo Rivera, jefe del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Aguadilla, dijo que la madre del menor perjudicado quien es vecina del Residencial Montaña de Aguadilla se encuentra junto a su hijo en gestiones de donación de órganos en caso de que se tenga que tomar la difícil y dolorosa decisión de desconectarlo de las maquinas que lo mantienen con vida.

El caso según el inspector Rivera González fue referido para investigación de las Unidades de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores y de Homicidios del CIC de Aguadilla, para fines de investigación en unión al fiscal Víctor Román.

Vecinos de la madre, aseguran que esta llevaba más de un año tratando que el Departamento de la Familia le regresara la custodia de sus hijos.