Evaluación sobre regulación de vehículos todo terreno incluye bicicletas eléctricas y hasta patinetas

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que el Comité de Trabajo que se creó por la orden ejecutiva para regular los vehículos todoterreno en Puerto Rico, evalúa también las terecinas y bicicletas eléctricas.

Según expresó la gobernadora en conferencia de prensa, además de la regulación de los vehículos todo terreno, también se evalúa la posibilidad de que permitir que las “scooters”, tractores y otro tipo de maquinarias.

“Yo no voy a entrar en vela y yo creo que fue inapropiado del director de la comisión de seguridad en tránsito a hablar de alternativas en este momento, porque en este momento, el comité está viendo todo y cuando digo todo estamos evaluando, estamos evaluando hasta los drones. Estamos evaluando ‘scooters’, estamos evaluando tractores, estamos evaluando vehículos, vehículos de nueva tecnología que no han llegado a Puerto Rico, pero que ya se están viendo prototipos en otras jurisdicciones, así que nosotros hicimos ya en la segunda reunión, una presentación de todos los equipos que están en el mercado y prototipos de futuro. Por ejemplo, aquí no se habla de las Segway (terecinas eléctricas), no se hablan de los uniciclos. No se habla de patinetas y bicicletas eléctricas. Todo eso se está considerando como parte de vehículos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“También, hubo una presentación sobre las carreteras, cuáles son estatales, cuáles son federales, cuáles son municipales, cuáles son rurales, fincas. Tuvimos una presentación de cómo se catalogan para Hacienda para DTOP todas las licencias, las exenciones contributivas que tienen algunos, arbitrios, marbetes quien gestiona eso, los polígonos de práctica, para sacar las licencias que no están disponibles para una persona que quiera sacar una licencia, evaluamos, por ejemplo, también, que hay unos vehículos que se les requiere una licencia de motor y para otros no. Y la diferencia es la marca. Evaluamos todo”, añadió.

González Colón insistió que al momento no hay ninguna alternativa sobre la mesa.

La Orden Ejecutiva 29 creó un grupo de trabajo para evaluar la viabilidad de autorizar tablillas a vehículos todo terreno y ciertas motoras, como parte de sus compromisos programáticos.

El grupo de trabajo tendrá a su cargo estudiar y formular recomendaciones para establecer un marco regulatorio que permita el tránsito limitado de estos vehículos por determinadas vías públicas.

El comité lo preside el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito e integrado por jefes de agencias, representantes de alcaldes afiliados a las principales organizaciones municipales, y miembros adicionales designados por la gobernadora, incluyendo personas con experiencia en seguridad, comunidad y la industria de vehículos todo terreno.