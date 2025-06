Senado rinde homenaje al productor y empresario Ángelo Medina

El Senado de Puerto Rico reconoció este lunes la trayectoria del productor y empresario puertorriqueño Ángel “Ángelo” Medina Mercado, destacado por su aportación a la cultura, el entretenimiento y el deporte en Puerto Rico.

“Ángelo Medina queremos agradecer tu bondad. Tu meta siempre fue hacer exitoso a otros. El capital más valioso que tenemos, nuestro pueblo puertorriqueño, nuestra gente, aquellos que tenían el talento en el deporte, en el arte y en muchas otras facetas, los convertiste en grandes. Artistas de otros países que eran grandes, los convertiste en colosos. Eres un ejemplo para emular en nuestra juventud puertorriqueña, tus tres hijos que están aquí tienen que sentirse orgullosos de ti, como todo joven puertorriqueño debe mirar esa trayectoria de un hombre que nunca escatimó, no hubo reto que no enfrentara y lograra sobrepasar. Ángelo, si algo te ha caracterizado es que nunca cedes, nunca te quitas. Sabemos que no te vas a quitar y que tendremos Ángelo Medina por mucho, mucho tiempo”, expresó Thomas Rivera Schatz.

Igualmente, el presidente del Senado, expresó que además del éxito profesional, Medina también representa una filosofía de trabajo que apuesta por la excelencia, la innovación y la cultura como motores del desarrollo económico que ha generado miles de empleos.

“Impulsando nuevas industrias, creando alianzas internacionales y que ha abierto caminos que antes parecían inalcanzables. Su intuición para ver el talento y la determinación para encontrar nuevas oportunidades son virtudes clave en su exitosa carrera, que es también un testimonio al gran talento de nuestra gente”, añadió.

Además, Rivera Schatz resaltó a la familia de Medina por ser su sostén en todo momento.

Por su parte, Elsa Enid Pérez Grajales, esposa de Medina se expresó a los presentes y agradeció el reconocimiento a su esposo por parte del Senado.

“Agradezco profundamente al Honorable presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Shatz, y me uno al saludo protocolar…Lamentablemente Ángelo no puede acompañarnos hoy, pero les aseguro que recibe este homenaje con inmensa alegría y con la humildad que lo caracteriza… Son 48 años de historia, así que la historia es larga. Ha sido un camino lleno de mucho amor y de mucho sacrificio. Conocí a Ángelo cuando tenía 14 años y él tenía 17. Era baloncelista, ese era su sueño, hacer deporte. Siempre vio en el deporte esa herramienta para lograr tener éxito... Hoy le digo a nuestros hijos Ángelo, Giancarlos y Fiorela que todos los sacrificios que tuvimos como familia valieron la pena. Su padre vuelve a ser historia y esta vez en las páginas del Senado. Ángelo está retirado, disfrutando y dedicando su tiempo a la producción más importante que es su familia. Sigue disfrutando del baloncesto y desea otro campeonato de los Cangrejeros. Sigue disfrutando de la música porque está presente en su día a día”, destacó Pérez en compañía de los tres hijos de la pareja.

En un turno, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, expresó palabras de elogio para Medina. “Hoy nuestra delegación nos llena de orgullo este reconocimiento y nos honra profundamente porque estamos destacando una figura cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia, visión y defensa de lo nuestro. Nada más y nada menos que Ángelo Medina. Hoy reconocemos a un hombre que no sólo ha sido gestor de carreras musicales legendarias, sino un arquitecto cultural que comprendió, antes que muchos, el poder transformador de los medios de comunicación, en especial de la televisión puertorriqueña”, dijo Hernández.

De igual manera, se expresó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. “Ver esta cantidad de personas conocidas que están aquí, es el testimonio más emocionante de lo que representa Ángelo Medina para nuestro Puerto Rico… Ese valor intangible, inmenso, de darle valor a lo que somos es algo por lo que todo el pueblo de Puerto Rico tiene que estar agradecido. Mi respeto, mi admiración y agradecimiento a Ángelo Medina”.

Asimsimo, habló el senador independiente, Eliezer Molina Pérez. “Cuando uno ve a la familia unida es que algo grande hizo y que un buen ser humano es. Porque cuando la familia nos acompaña, es porque sienten orgullo de los pasos que dio su padre. Esta es una persona bien grande para mí porque cuando uno viene de abajo, lo más que tenemos es que uno puede sentir identidad en lo que vemos. Aunque no lo conozca personalmente, conozco su legado, su trayectoria. Levantó el deporte y los elementos culturales que tanto defendemos. Eso hace que las personas obtengan valor”.

La Resolución del Senado 220, aprobada por unanimidad, menciona que Medina nació en Arecibo y criado en Aguadilla. Dejó una huella imborrable desde temprana edad en la industria musical, representando a artistas de fama internacional como José José, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe y posteriormente a artistas de fama global como Ricky Martin, Shakira, Maná y Juan Luis Guerra. Su papel en la carrera de Ricky Martin fue determinante para el éxito global del artista, incluyendo la histórica interpretación del tema oficial del Mundial FIFA 1998 y el éxito “Livin’ la Vida Loca”.

En el ámbito deportivo, la medida cita que Medina presidió la exitosa dinastía de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional, lideró eventos internacionales de la NBA y Grandes Ligas en Puerto Rico, y contribuyó activamente al Comité Olímpico de Puerto Rico y a la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa. Su legado se extiende a la producción televisiva, con la fundación del canal “Deportes 13” y los tradicionales especiales navideños del Banco Popular. Además, entre otros logros, dirigió actos oficiales como tomas de posesión de gobernadores; y espectáculos internacionales como el concierto de Paul McCartney en el Coliseo de Puerto Rico.

Como parte de la actividad, Héctor Marcano, amigo de Medina y maestro de ceremonia de la actividad destacó su trayectoria profesional. “Recuerdo en mi oficina en el año 1979, donde se construyó la carrera de Ángelo Medina y lo que nos deja de esperanza es que uno no puede ver a la gente como son, sino lo que se puede convertir… Hoy Ángelo no está presente con nosotros aquí por cuestiones de salud, pero todos estamos unidos en el propósito de reconocer la grandeza de Ángelo Medina”, expresó el productor

Entre los presentes y participantes de la Sesión Especial se encontraban Gustavo Gelpí, juez del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito, quien habló sobre la biografía de Medina. También, Josantonio Mellado, presidente fundador del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos; el licenciado Ricardo Carrillo Delgado, ex coapoderado de los Cangrejeros de Santurce. También, la cantante Ednita Nazario, Glenn Monroig y deportistas como Carlos Arroyo y José Juan Barea, entre otros invitados.