FBI arresta a sujeto acusado de explotación sexual de menores

El agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Juan, Devin J. Kowalski, anunció el arresto de Alexis Vergara-Longo, imputado de delitos de explotación sexual de menores.

“Este caso representa lo más vil, pero también va al corazón de nuestra misión: rescatar a los niños y detener a los depredadores, gracias a nuestros investigadores incansables y a los fiscales federales que no se detienen. Me siento orgulloso del equipo de la Fuerza de Tarea de Explotación Infantil y Tráfico Humano del FBI en San Juan, nuestros aliados en la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Federal, quienes actuaron con rapidez y precisión para proteger a estos menores. Esto es una advertencia para quienes atentan contra la niñez en Estados Unidos: no pueden esconderse. El FBI tiene habilidades muy particulares, perfeccionadas desde 1908, y usaremos cada una de ellas para localizarlos y llevarlos ante la justicia”, dijo Kowalski en declaraciones escritas.

Vergara-Longo fue acusado por explotación sexual de menores, distribución y posesión de pornografía infantil que incluye imágenes de menores.

Los hechos ocurrieron en Puerto Rico entre los años 2023 y 2025, y se identificaron tres víctimas menores de edad.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información relacionada al caso o que crea haber sido víctima del acusado, a comunicarse con su oficina en San Juan al 787-987-6500 o a enviar información de forma confidencial mediante el portal tips.fbi.gov.