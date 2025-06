El locutor y comediante, Alex Díaz, mostró a través de sus plataformas digitales la emotiva despedida que le realizó a su hija Girellys Díaz quien estará mudándose del país para realizar sus estudios en Nueva York.

Lee también: “Me está pegando duro”: Emotivo mensaje de Alex Díaz sobre su hija que se irá a estudiar fuera de Puerto Rico

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, Díaz, escribió en sus redes sociales cómo el proceso le ha afectado y cómo ha tenido que aceptar que una de sus hijas ya no estará presente físicamente con la familia, para crear su propio camino.

A través de YouTube, Díaz, compartió el video donde la familiar realizó una despedida para la hija mayor de Alex y su esposa Leyra.

“Nuestra hija se muda a Nueva York a estudiar y quisimos despedirla como se merece. En este vlog especial, documentamos uno de los momentos más emotivos como familia: la despedida de Girellys antes de comenzar su nueva etapa universitaria fuera de Puerto Rico. 🙌🏼 Entre risas, lágrimas, familia y amistades, compartimos este día lleno de amor, bendiciones y buenos deseos para esta nueva aventura que comienza. Si eres padre o madre, sabes lo que se siente ver a un hijo/a partir para cumplir sus sueños... ¡y cómo el corazón se te estruja y se te llena de orgullo a la vez!”, escribió Díaz en la descripción del blog de YouTube.

Emotiva despedida de Alex Díaz y su hija

https://www.youtube.com/watch?v=Ze0Jw9oT5FE

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, el locutor indicó que, a pesar de estar orgulloso, siente “una tristeza inmensa” cuando piensa que pronto su hija se irá de la isla para estudiar en la universidad en Nueva York.

“Llevo un tiempo sintiéndome medio down. Varias veces Leyra [su esposa] me ha preguntado si me pasa algo, porque me nota serio o pensativo. Y honestamente, hasta hoy, yo mismo no sabía qué contestarle. Cada vez que me lo decía, hasta me incomodaba, porque en mi cabeza no pasaba “nada”. Pero ahora me doy cuenta de lo que está pasándome", escribió.

Continuó: “Estas semanas han estado cargadas. Entre el show de comedia, los proyectos, y los preparativos de mudanza de Girellys [su hija] para su universidad en Nueva York, la vida ha ido en fast forward. He estado metido de lleno ayudando en todo, pero me di cuenta que cada vez que alguien menciona la universidad, aporto lo necesario… y rápido cambio el tema".

“Tan reciente como ayer, compré los pasajes para su partida… y ¡BOOM! Sin que nadie se diera cuenta, se me aguaron los ojos. No sé si es que soy un blandengue o quizás un poquito egoísta, pero me está pegando duro saber que mi princesa se va de casa a estudiar fuera", explicó.

El locutor aprovechó para solicitar a sus seguidores oraciones para que su hija: “Siempre les agradezco a ustedes por tanto cariño conmigo. También sé que no les tiembla el pulso para elevar una oración, así que se los pido: pónganme a Girellys en sus oraciones. Que todo le salga bonito. Y si en algún momento algo se complica, que pueda enfrentarlo con sabiduría, salud e integridad y que sobre todo nunca pierda los valores aprendidos en este hogar”.