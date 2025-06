Representante del PNP acusa a Pablo José Hernández de promover el coloniaje

El representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, acusó este domingo al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, de promover el coloniaje para Puerto Rico.

A través de un comunicado de prensa, Aponte Hernández aseguró que Hernández Rivera quiere mantener a la Isla “atada” al actual estatus territorial.

“El Comisionado Residente insiste en mantener al Pueblo de Puerto Rico subyugado como colonia, de hecho, la más antigua del mundo. Su deseo y sus acciones son que Puerto Rico siga como está, que no tengamos poder político en el Congreso, que no tengamos voto presidencial, que nos puedan imponer juntas y política pública sin consultarnos, que nos limiten los fondos federales, que nuestros veteranos tengan menos servicios, que tengamos apenas el 55% de reembolso en el programa Medicaid y que no podamos desarrollarse hasta nuestro máximo potencial, entre muchas otras cosas. Esa es la visión de este Comisionado Residente”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja.

Y añadió: “[...] el Comisionado Residente insiste en mantenernos atados a la colonia, sin esperanza de progreso y empujando a nuestra población a trasladarse a estados como Florida en búsqueda de una mejor calidad de vida”.

También, Aponte Hernández criticó que el líder del Partido Popular Democrático (PPD) se haya reunido con el Secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum.

“El Secretario del Interior no es el funcionario con la responsabilidad de atender el problema colonial-territorial de Puerto Rico”, abundó. “Celebrar una reunión donde se discutió cómo mantener a Puerto Rico como una colonia es trágico y demuestra una total desconexión del Comisionado Residente con la preferencia, mayoritariamente del Pueblo”, culminó diciendo.