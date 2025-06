Estados Unidos gastó $45 millones en el desfile militar para el cumpleaños de Trump y el aniversario del Ejército

Tanques, artillería pesada, vehículos blindados y miles de soldados de diferentes épocas históricas desfilaron este viernes en el National Mall para un cuestionado evento por el aniversario 250 del Ejército estadounidense y que también sirvió como celebración del cumpleaños número 79 de Donald Trump.

El evento, que tuvo un tono marcadamente nacionalista, incluyó música de Metallica y Led Zeppelin, así como un espectáculo de fuegos artificiales. El inédito desfile tuvo un costo de $45 millones.

PUBLICIDAD

Países democráticos de Occidente, como Francia, México y Chile realizan desfiles militares anuales, pero también son una muestra de poder en naciones con gobiernos autoritarios, como Rusia y Corea del Norte.

En Estados Unidos un evento como este tiene muy pocas referencias y la última vez que se realizó un desfile en la capital del país fue para el fin de la Guerra del Golfo en 1991.

Desfilaron 6 mil militares frente a Trump

Desde un escenario ubicado con vista a la Casa Blanca, Trump y la primera dama Melania Trump observaron el paso de más de 6.000 militares, acompañados por altos funcionarios y aliados políticos. Durante su discurso, el mandatario expresó: “El Ejército nos mantiene libres para hacernos fuertes. Y esta noche, han hecho sentir muy orgulloso a todo Estados Unidos”.

Con una retórica fuertemente patriótica, Trump cerró el acto señalando que “ya era hora de que Estados Unidos celebrara sus propias victorias”. Reiteró que el país atraviesa un momento destacado a nivel global y afirmó que “pronto será más grande y más fuerte que nunca”.

La jornada arrancó con una salva de 21 cañonazos y la interpretación de “Hail to the Chief” para recibir al presidente y la primera dama. El desfile empezó 30 minutos por la amenaza de lluvia e inició encabezado por el Cuerpo de Fifes y Tambores de la Vieja Guardia, evocando al Ejército Continental que combatió en la Guerra de Independencia.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más llamativos fue la presencia de soldados portando uniformes de distintas eras militares, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Vehículos blindados M1 Abrams, ametralladoras montadas, cañones obús y paracaidistas completaron la demostración de fuerza.

En el escenario acompañaron al presidente el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defens, Pete Hegseth y varios legisladores republicanos, entre ellos la activista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene.

Soldados vestidos con uniformes de la Segunda Guerra Mundial marchan en el desfile militar el 14 de junio de 2025 en Washington, DC. (Kevin Dietsch/Getty Images)

Durante su participación, JD Vance también recordó que el 14 de junio no solo es el cumpleaños del presidente, sino también su aniversario de bodas. “Feliz cumpleaños, señor presidente”, dijo Vance antes de presentar a Trump. “Pero me metería en problemas si no mencionara que también es mi aniversario de bodas. Así que, a mi encantadora esposa: te amo, cariño”.

Menos gente de la esperada en el evento

Aunque se había estimado una asistencia de hasta 200 mil personas, la participación fue visiblemente menor según el USA Today, probablemente debido a las condiciones climáticas anunciadas para la tarde. Aun así, el evento no perdió su carácter festivo ni su contundente mensaje político.

El espectáculo incluyó una entrega ceremonial de la bandera estadounidense doblada al presidente y la primera dama, seguida de la interpretación de “God Bless the USA” por parte del cantante Lee Greenwood.

Un despliegue de fuegos artificiales iluminó el cielo sobre el Monumento a Washington, marcando el cierre de un evento que evocó celebraciones similares al Día de la Independencia.

A raíz de este evento, en otras partes de Estados Unidos cientos de miles salieron a marchar bajo la consigna “No Kings”, para protestar contra Trump, sus políticas migratorias y la utilización de las fuerzas armadas.