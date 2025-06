Urgen al gobierno crear plan preventivo ante conflictos bélicos globales

El activista de derechos humanos y presidente de la Fundación Acción Social Inclusiva, Francisco “El Jimagua” Cartagena Méndez, urgió este sábado al gobierno a desarrollar un plan preventivo ante los múltiples enfrentamientos armados en distintas partes del mundo.

Cartagena Méndez advirtió, mediante declaraciones escritas, que Puerto Rico carece de una estrategia para enfrentar las posibles repercusiones económicas, ambientales y sociales que acarrearía una eventual Tercera Guerra Mundial.

“Surge la incertidumbre si el gobierno de Puerto Rico está preparado para enfrentar una guerra mundial. Todos los conflictos bélicos que están teniendo lugar en Ucrania, Gaza, Yemen, Irán, Sudán, Nigeria, Malí, Myanmar, Líbano, entre otros, tienen un efecto sobre nuestra economía, y de haber una escalada global, pudieran afectarnos directamente”, declaró el también escritor.

Y añadió: “No vemos al gobierno hablar al respecto, tan siquiera por humanidad o solidaridad con las víctimas inocentes de la guerra. Tampoco vemos un plan coordinado para hacer frente a las consecuencias económicas, ambientales y sociales que traería consigo una tercera guerra mundial”.

Según el activista, actualmente hay al menos una decena de crisis que afectan a más de una veintena de países, donde se registran guerras civiles, conflictos interestatales y otros enfrentamientos armados. Entre ellos, destacó la guerra en Sudán, que ha provocado la muerte de más de 14,000 personas y el desplazamiento forzoso de más de 10 millones de sudaneses, así como los choques entre grupos paramilitares y el Estado Islámico.

“Existe la creencia que para los puertorriqueños lo que sucede en el mundo no es nuestro problema. Eso no es cierto; estamos los que sentimos muchísimo la masacre que Israel comete contra niños y niñas, mujeres y hombres inocentes en la Franja de Gaza, la injustificada guerra de Rusia contra Ucrania, o el triste conflicto en Sudán. Prevenir los efectos de una guerra mundial puede ayudar a anticipar riesgos, reducir costos y mejorar la calidad de vida. Mientras prosigan las continuas tensiones geopolíticas, concentrarnos en el faranduleo o el podcast de la gobernadora Jennifer González, o en la altanería de Thomas Rivera Schatz, eso, no nos ayudará en nada”, concluyó.