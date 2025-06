Arrestan a periodista hispano mientras cubría protesta por redadas de ICE

El periodista salvadoreño Mario Guevara fue detenido en Atlanta mientras cubría en vivo una manifestación del movimiento No Kings, que reunió a cientos de personas en Liberty Plaza para protestar contra las políticas migratorias y la colaboración de gobiernos locales con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Guevara, quien es conocido por su labor de documentación en tiempo real de arrestos migratorios en comunidades latinas del área metropolitana de Atlanta, fue esposado por elementos del Departamento de Policía de Doraville alrededor de las 7:45 a.m., cuando transmitía la movilización desde su cuenta de Facebook Live.

PUBLICIDAD

La detención ha generado alarma entre sus más de un millón de seguidores en redes sociales, muchos de los cuales comenzaron a compartir fragmentos del arresto y exigir su liberación con etiquetas como #FreeMarioGuevara y #PeriodismoNoEsCrimen.

La manifestación formó parte de una jornada nacional de protestas organizadas bajo el lema “No Kings”, que busca visibilizar el aumento de operativos migratorios y la creciente presión sobre comunidades indocumentadas.

Manifestación en La Fortaleza repudia redadas y entrega de datos a ICE

Con pancartas y discursos, diversas organizaciones sociales y políticas se congregaron frente a La Fortaleza en el Viejo San Juan, para repudiar la colaboración del gobierno de Puerto Rico con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y exigir la protección de la comunidad migrante en la isla.

La manifestación, convocada en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, formó parte de las movilizaciones del “No Kings Day” que se celebran simultáneamente en varias ciudades de Estados Unidos.

“Estamos viendo un servilismo crónico de parte del Gobierno de Puerto Rico, con el cambio de políticas, porque la ley no ha cambiado”, expresó Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

PUBLICIDAD

Según afirmó, el gobierno ha cedido ante órdenes administrativas de ICE sin cuestionar su validez, violentando derechos como la intimidad y privacidad que están protegidos por la Constitución local.

“Solo 80 de las más de 600 personas arrestadas tenían récord, y no es lo mismo que haya habido un orden de arresto en su contra. Estamos queriendo traer esa información como para hacer creer que la comunidad migrante son criminales, y número uno, no lo son, y aunque lo fueran, Donald Trump tiene 34 cargos criminales en su contra y nadie dice que él es ilegal”, puntualizó.

La movida frente a La Fortaleza fue originalmente convocada por el joven activista, Jonathan Hernández. Este relató que su acción comenzó tras presenciar una intervención de agentes de ICE.

“El domingo antes de yo ir a mi trabajo, me enviaron un video donde agentes de la AI estaban ingresando a una casa. Cuando llegué a la casa, encontré a las personas en un cuarto escondido porque agentes habían pasado la sala, el balcón y ya estaban adentro. No se los llevaron porque se cubrieron dentro de uno de los cuartos. Cuando llegué, las personas estaban llorando y me sentí indignado porque sin una orden judicial no se puede entrar a una casa”, contó.

Fue entonces cuando publicó el video y convocó a las asociaciones, lo que desembocó en una reunión con varias organizaciones y terminó en la creación de la manifestación.

Por su parte, el exsenador Rafael Bernabé también estuvo presente y expresó que “la política de Trump es una política destructiva, xenofóbica, racista, antidemocrática”.

Señaló que la gobernadora Jenniffer González no estuvo obligada a acatar órdenes federales sin cuestionarlas.

“Ella puede plantear que algunas de esas órdenes son inconstitucionales, que lo son. Y puede ir a los tribunales antes de acceder a cualquier petición para defender los derechos de las personas que viven en Puerto Rico. La gobernadora quizás se doblega, pero el pueblo no se va a doblegar y vamos a seguir en la calle”, sostuvo.

Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, su presidenta Vivian Godineaux reafirmó el rechazo a las políticas migratorias de Trump.

Asimismo, recordó que desde enero han exhortado a la gobernadora a no cooperar con las agencias federales, e insistió en que “hay mecanismos legales” para oponerse a órdenes administrativas como las supinas.

“Esta manifestación es de todo el mundo... lo que queremos es denunciar una violación de los derechos humanos de todas las personas migrantes que viven en Puerto Rico (...) No puede ser que dinero que ya están otorgados a Puerto Rico... se las vayan a quitar por esa razón. Eso hay que evaluarlo y cuestionarlo”, declaró.

¿Qué es el “No Kings Day”?

El “No Kings Day” es una protesta nacional organizada para el 14 de junio de 2025, simultánea con el desfile militar y el cumpleaños del presidente Trump en Washington. Más de 1,500 manifestaciones similares están programadas en ciudades de todo Estados Unidos.