Pastora de Bayamón asegura que no esconderá a inmigrantes tras operativos de los federales

La pastora Iris N. Torres Padilla, de la Iglesia de Jesucristo El Caballero de la Cruz, arremetió contra los inmigrantes que residen en Puerto Rico sin documentos y opinó sobre los operativos que realizan el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de los federales contra inmigrantes.

En su semanal “Culto al Altísimo”, que se transmite por redes sociales, Torres Padilla dijo que: “Legalícese. Si yo sé de algiuen que está ilegal, no venga donde mí que yo lo esconda porque no lo voy a esconder, no lo voy a hacer. Yo no voy a violar la ley, y si tengo que llamar a ICE lo hago. Pero no lo voy a hacer hasta antes decirle ‘legalízate’, y si yo te puedo ayudar a legalizarte lo voy a hacer —como lo he hecho con tanta gente. Pero las cosas hay que hacerlas.

Me gustaría que la gente fuera a un cárcel de Nicaragua, de Cuba, para que usted sepa, amado. Esto es simple, vamos a hacer las cosas bien” dijo la religiosa.

Además, esta aseguró que “el sufrimiento y separación de las familias no es culpa del gobierno ni de los agentes, sino de los padres y madres indocumentados”.

Maestros reiteran su respaldo a la política de no intervención en las escuelas

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y su Local Sindical reiteraron el jueves, 12 de junio de 2025, su respaldo a la política de no intervención con escuelas ante operativos migratorios y exhortaron al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, a proteger a los estudiantes.

“Las escuelas deben seguir siendo un templo sagrado para nuestros estudiantes. El miedo no puede sustituir la misión de enseñar, aprender y crecer en comunidad”, dijo el presidente de la AMPR, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, en declaraciones escritas.

Ramos Parés afirmó que ninguna agencia federal ha solicitado información sobre operativos en escuelas, aunque reconoció que existe un protocolo institucional preparado para atender cualquier situación. Reiteró que las escuelas no deben ser objeto de intervenciones.

“La política de no intervención con las escuelas es un acto de justicia, sensibilidad y compromiso con nuestros niños, niñas y jóvenes, quienes merecen aprender sin el temor de ser separados de sus familias. Exhortamos al secretario a mantenerse firme en su postura”, añadió el presidente de la Asociación.

Desde enero, el Departamento de Educación ha defendido que los planteles escolares no deben ser escenarios para redadas ni detenciones, y ha trabajado un protocolo que protege tanto al personal como al estudiantado. No obstante, el secretario indicó que cualquier orden judicial deberá ser evaluada por la agencia.

La Asociación reafirmó su compromiso con el bienestar integral del estudiantado y exigió que se respete el carácter inviolable de las escuelas como espacios seguros. También destacó la responsabilidad de los educadores de proteger a quienes llegan a las aulas a aprender y construir su futuro.