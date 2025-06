Lo más reciente del ataque de Israel a Irán: Lluvia de misiles sobre Tel-Aviv

Irán lanzó múltiples misiles hacia Israel en respuesta a los bombardeos contra varios puntos del territorio iraní, incluyendo infraestructuras críticas e instalaciones nucleares.

El Ejército de Israel confirmó esta tarde lanzamientos de misiles por parte de Irán hacia territorio israelí.

PUBLICIDAD

“Las Fuerzas de Defensa de Israel han identificado recientemente lanzamientos de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza”, ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

Imágenes en directo desde Tel-Aviv muestran numerosos misiles lanzados desde Irán y el sistema anti-misiles de Israel en camino a interceptar la amenaza.

También se pudo observar el momento en que misiles habrían impactado en Tel-Avis.,

El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), ha informado en redes sociales que por el momento se atiende a cinco heridos, uno de ellos con gravedad moderada, y cuatro leves por metralla. Otras cuatro personas han recibido atención médica por ataques de pánico.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado en un comunicado que ha dado inicio a la operación ‘Verdadera Promesa III’ en respuesta a ‘León Naciente’, las maniobras militares desencadenadas durante la madrugada por Israel contra las instalaciones nucleares y la cúpula militar de la república islámica.

PUBLICIDAD

En concreto, ha indicado que ha llevado a cabo una “respuesta contundente y precisa” contra “decenas de objetivos, centros militares y bases aéreas” de Israel, según han recogido las agencias de noticias iraníes.

La autoridad castrense israelí ha recomendado a la población que permanezca en “áreas protegidas hasta nuevo aviso” ante el contraataque iraní. De hecho, la rueda de prensa del portavoz del Ejército, Effie Defrin, ha sido interrumpida debido a las alarmas antiaéreas en Tel Aviv.

Estados Unidos ayuda a Israel a interceptar los misiles de Irán

El funcionario estadounidense no especificó cómo brindó asistencia; sin embargo, tanto los aviones de combate de la Fuerza Aérea estadounidense como las defensas antimisiles basadas en destructores han interceptado misiles en ataques anteriores, informó The Associated press.

Estados Unidos ha estado acercando activos a Israel para ayudar en la intercepción de misiles y brindar una mejor protección a las bases estadounidenses en la región.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre las operaciones en curso.

Netanyahu pide al pueblo iraní que se una frente a un “régimen malvado y opresor”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido este viernes al pueblo iraní a que “se una en torno a su bandera y su legado histórico” para defender “su libertad” frente a un “régimen malvado y opresor” en el marco de la escalada en la región.

“En las últimas 24 horas, hemos eliminado a altos comandantes militares y científicos nucleares de alto nivel, la instalación de enriquecimiento más importante del régimen islámico y gran parte de su arsenal de misiles balísticos. Hay más en camino”, ha dicho en un discurso publicado en redes sociales.

Netanyahu ha insistido en que “la lucha de Israel no es contra el pueblo iraní”, sino contra “el régimen islámico asesino” que “oprime y empobrece” a la población. “La nación de Irán y la nación de Israel han sido amigas desde la época de Ciro el Grande”, ha aseverado.

En este sentido, el primer ministro israelí ha indicado que es el momento de “alzar la voz”. “Mujer, vida, libertad”, ha resaltado Netanyahu, en alusión al emblema de las protestas antigubernamentales que estallaron en el país contra la muerte de la joven Mahsa Amini.

Nueva oleada de ataques a Irán

Israel llevó a cabo este viernes una nueva oleada de ataques en territorio iraní que han afectado a numerosas infraestructuras críticas, entre ellas la planta de enriquecimiento de uranio de Fordo, ubicada en la provincia de Qom.

El responsable adjunto de asuntos políticos y de seguridad de Qom, Morteza Heidari, ha afirmado que las defensas aéreas han logrado interceptar un dron israelí que había ingresado en el espacio aéreo de la provincia, según han informado las agencias de noticias iraníes.

El Ejército israelí también han atacado Khavar Shahr, al sur de Teherán, mientras que también se han registrado fuertes explosiones en Pakdasht, en la provincia de Teherán, y en las ciudades de Mohammadshahr y Karaj, en la provincia de Elburz, así como en la ciudad de Kermanshah (oeste).

Previamente, el Ejército de Israel informó continuación de sus ataques contra territorio iraní en un nueva fase de su operación ‘León Naciente’ que desencadenó esta pasada madrugada contra las instalaciones nucleares y la cúpula militar de la república islámica que ha denunciado los bombardeos como un crimen de agresión contra la población del país.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan atacando objetivos en territorio iraní”, dijo el Ejército en su cuenta de la red social X, en un mensaje acompañado de imágenes de bombardeos contra objetivos no especificados.

Horas antes del anuncio, medios iraníes informaron de ataques contra la base aérea de Nojeh, en la provincia de Hamadán, en el noroeste del país, de momento sin víctimas.

Los ataques israelíes han costado las vidas de responsables tan destacados como el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés), el general Hosein Salami.

La gente observa los daños sufridos por los edificios tras los ataques aéreos israelíes el 13 de junio de 2025 en Teherán, Irán. (Majid Saeedi/Majid Saeedi)

Irán confirma once muertos y 121 heridos por los ataques de Israel

Médicos, Media Luna Iraní y responsables locales han comenzado a proporcionar los primeros balances de las víctimas, civiles y fuerzas de seguridad ajenas a la cúpula de seguridad, provocadas por la ola de bombardeos efectuados por Israel desde esta pasada madrugada y que ya han dejado al menos once muertos, entre ellos cuatro niños, y otras 121 personas heridas en doce provincias del país.

La dirección de uno de los hospitales de la capital, Teherán, ha anunciado que los niños fallecidos tenían edades comprendidas entre los 3 y los 5 años y que llevan recibiendo heridos desde primera hora de esta mañana, aunque no concreta la cifra exacta, según una información publicada por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

Poco después, el director general de Gestión de Crisis de la Gobernación de Azerbaiyán Oriental, Mayid Farshi, ha confirmado la muerte de cinco personas, sin concretar si se trata de civiles o militares, en ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país, escenario de bombardeos contra las inmediaciones del aeropuerto.

Los manifestantes se reúnen en la plaza Enqelab después de que Israel lanzó una serie de ataques el 13 de junio de 2025 en Teherán, Irán. (Majid Saeedi/Getty Images)

Irán pide a la Unión Europea que condene el ataque israelí

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha pedido a su homólogo italiano, Antonio Tajani, que la Unión Europea condene el ataque israelí contra su territorio, en particular contra sus instalaciones nucleares y su cúpula militar.

Araqchi ha denunciado que el ataque ha alcanzado zonas residenciales y ha costado las vidas de “profesores universitarios, altos oficiales militares y mujeres y niños inocentes”.

“El Gobierno y el pueblo de Irán esperan que la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, condenen este ataque criminal”, ha solicitado Araqchi durante la conversación, recogida por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA, antes de avisar que la respuesta de su país al ataque será “decisiva y definitiva”.

Israel Launches Strikes Against Iran Daños a edificios tras los ataques aéreos israelíes el 13 de junio de 2025 en Teherán, Irán. (Majid Saeedi/Getty Images)

Trump afirma que dio a Irán una “oportunidad” y que la situación “sólo irá a peor” si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su Gobierno ha dado a Irán “una oportunidad detrás de otra” para tratar de llegar a un acuerdo que resuelva cualquier posible duda sobre su industria nuclear y le ha instado a ceder, ya que, de lo contrario, la situación “sólo irá a peor”.

El mandatario ha reaccionado ante el ataque tanto en su plataforma Truth Social como en declaraciones a la cadena estadounidense ABC, donde ha descrito la ola de bombardeos como “excelente” y responsabilizado a Teherán de lo ocurrido. “Les dimos una oportunidad y no la aprovecharon. Recibieron un golpe muy duro. Recibieron un golpe casi tan duro como cualquier otro. Y aún queda mucho por venir. Mucho más”, ha avisado el mandatario.

Trump ha abundado en esa idea durante una cadena de mensajes publicados en su plataforma. “Les dije que todo sería mucho peor que nada de lo que conociesen”, ha explicado Trump, quien ha defendido tanto la capacidad militar de Estados Unidos, “la mejor y más letal” de todo el mundo “de lejos”, como la de Israel, que “tiene mucho” ya y dispondrá en un futuro de “mucho más”. “Y saben cómo usarlo”, ha apostillado.

Irak denuncia violación de su espacio aéreo

Las autoridades de Irak han presentado este viernes una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Israel por la violación de su espacio aéreo en el marco de los últimos ataques perpetrados por las fuerzas israelíes contra Irán, donde han alcanzado la instalación nuclear de Natanz y han matado a varios altos cargos militares.

El Ministerio de Exteriores iraquí ha indicado en un comunicado que Bagdad ha expresado así su “enérgica condena a la violación del espacio aéreo por parte de Israel para llevar a cabo ataques militares en la región”, según un comunicado publicado después de que el Gobierno iraní denunciara la muerte de al menos una persona en Qasreshirin, localidad situada en la frontera con Irak.

Posteriormente, el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, ha mantenido una llamada telefónica con el embajador de Irak en Teherán, Naser Abdul Mohsen Abdulá, al que ha trasladado su preocupación por la seguridad de la misión diplomática en Irán, según un comunicado del Ministerio.