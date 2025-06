Comunidad de Utuado denuncia mil días sin puente que conecta a servicios esenciales

La comunidad de Salto Arriba conmemoró este viernes 1,000 días sin el puente vehicular que conectaba la zona con el resto del municipio, tras su destrucción por el huracán Fiona en 2022. Desde entonces, el acceso se ha limitado a una estructura provisional conocida como el “Puente de la Esperanza” en la carretera PR-123, que también enfrentará un cierre temporal a partir del próximo lunes por trabajos de reparación.

La destrucción del puente original dejó incomunicados a cientos de residentes y el cierre del Puente de la Esperanza provocó preocupación en la comunidad por la falta de una ruta segura y adecuada hacia servicios esenciales, como la Universidad de Puerto Rico, escuelas, asilos y funerarias de la zona.

PUBLICIDAD

Durante la actividad conmemorativa, los residentes denunciaron un patrón de abandono gubernamental y falta de acción concreta para la reconstrucción. Celines Beauchamp, vecina del sector, expresó: “Nos quitaron el puente, y ahora nos van a quitar la única salida que nos queda. Esto no es un olvido, esto es una falta de respeto deliberada”.

Los vecinos señalaron que, ante el cierre de la vía alterna, se ha habilitado un camino provisional que atraviesa un terreno privado, el cual carece de infraestructura adecuada. Andy Jiménez, residente afectado, explicó que “ese camino pasa por el patio de un vecino. No es un camino vecinal ni está asfaltado, y no pueden hacer reparaciones ni mejoras porque es terreno privado. No es una solución real, llevamos años esperando que nos pongan un puente provisional o que hagan algo definitivo”.

El presidente del comité municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Wigberto Meléndez Torres, calificó la situación como una “negligencia criminal” y destacó el impacto en la salud, seguridad y movilidad de las familias afectadas. “Aquí hay dos asilos, una escuela, una funeraria y la universidad. Muchos estudiantes antes cruzaban el puente para llegar a la UPR y ahora tienen que buscar opciones más caras o cercanas porque no pueden atravesar”, afirmó.

Meléndez Torres añadió que han solicitado información y compromisos a las autoridades sin obtener respuestas claras. “Nos han dado excusas por años, dicen que harán estudios y que pronto llegará el puente provisional, pero nada se materializa. Siento que aquí hay abandono hacia la montaña, mientras en la zona metropolitana siguen desarrollándose proyectos”.

Salto Arriba, Utuado

El municipio informó que el camino provisional en terreno privado será pavimentado parcialmente para facilitar el tránsito temporal durante las reparaciones en el Puente de la Esperanza. No obstante, no se ofreció una fecha concreta para la reconstrucción definitiva del puente original, cuyo diseño podría modificarse para evitar futuros daños por inundaciones.

PUBLICIDAD

José Lajara Sanabria, expresidente de la Asamblea Municipal de Utuado, explicó que el puente no estaba en mal estado antes de la tormenta y que tras su caída se tomó una decisión controvertida sobre el material de la estructura original.

“El puente quedó más abajo de donde estaba ubicado. Yo me lo acerqué al alcalde (Jorge Pérez) y le dije: alcalde, aquí para resolver el problema, por ahora lo que tenemos que hacer es hacer dos rampas, en cada lado del río, y trepamos el puente encima, está todo rampa. El alcalde dijo que no, siguió el puente, los regalos. ¿De qué? Aquí hay más sitios donde ese puente pudo haber servido, como en el sector La Loza, que hace tiempo María el puente se lo llevó porque estaba muy bajito. Ese puente pudo haber servido para él, y se lo regaló. Era porque tenía función y no estaba estropeado, pero lo que hizo fue que arrancó donde estaba anclado”, denunció Lajara.

El expresidente municipal criticó la falta de explicaciones oficiales ante esta decisión. Además, mencionó que las autoridades planifican construir una rotonda cerca del lugar, mientras persisten las necesidades básicas de la comunidad, como la reconstrucción del puente y vías de acceso seguras.

Sobre el puente provisional que se había prometido, Lajara indicó que “no se ha dicho nada de que se va a hacer porque me habían mencionado algo de un puente provisional, pero estando en plena temporada de huracanes, eso no se sabe si aguanta o sí”.

Parte del puente original permanece almacenada en un negocio local, pero no se ha instalado ni se ha iniciado ningún trabajo de reparación o reconstrucción.