No cesan las matanzas de palestinos en Gaza

La crisis humanitaria en Gaza continúa en aumento debido a la violencia creciente en torno a la distribución de alimentos, que ha dejado numerosas víctimas civiles.

La situación se ha agravado por los enfrentamientos entre distintos actores, tanto palestinos como israelíes, así como por la interrupción y militarización de la asistencia humanitaria.

Uno de los episodios más recientes ocurrió cuando la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una organización respaldada por EE. UU. e Israel, denunció que cinco de sus trabajadores palestinos murieron tras un presunto ataque de Hamas contra un autobús de empleados de la organización.

El ataque ocurrió en la noche del miércoles, pese a que el Ejército israelí (IDF) había advertido previamente que las personas no se acercaran a los puntos de distribución antes de las 6 a.m. Según informes citados por The Guardian, el GHF realizó una distribución a las 3 a.m..

Por su parte, Hamas no respondió directamente a las acusaciones, pero admitió haber matado a 12 miembros de la milicia liderada por el líder de la guerra local Yasser Abu Shabab, quien recibe apoyo de Israel. Estos enfrentamientos han derivado en ejecuciones públicas y un recrudecimiento del conflicto interno palestino.

Civiles muertos por fuerzas israelíes

Además de estos incidentes, las fuerzas israelíes han causado un número significativo de víctimas civiles. Solo el miércoles, al menos 60 palestinos fueron asesinados, muchos de ellos mientras intentaban acceder a alimentos provistos por el GHF.

Al día siguiente, la cifra ascendió con 22 nuevas muertes, 16 de ellas también relacionadas con intentos de recoger ayuda. Entre las víctimas se encuentran mujeres y niños, como lo confirma el personal médico del hospital al-Awda, que recibió a 10 fallecidos y unos 200 heridos después de un ataque de drones israelíes cerca del punto de distribución en el puesto de control de Netzarim.

Israel ha permitido la entrada limitada de ayuda humanitaria de la ONU por primera vez en tres meses, con 56 camiones del Programa Mundial de Alimentos (WFP) ingresando por el paso de Zikim. Sin embargo, la distribución ha sido irregular debido a saqueos y falta de coordinación, obligando al WFP a dejar la comida en zonas pobladas para que los civiles se sirvan por su cuenta.

Mientras tanto, Unrwa, la agencia de la ONU con mayor capacidad de distribución en Gaza, sigue excluida por Israel bajo acusaciones de vínculos con Hamas. Aunque una investigación interna resultó en el despido de nueve empleados, no se halló evidencia sólida que justificara el veto completo a la organización.

La estrategia del GHF, centrada en un sistema de distribución militarizado y restringido, ha sido duramente criticada por expertos y antiguos responsables humanitarios. Desde su implementación, más de 160 palestinos han muerto intentando acceder a alimentos, lo que refleja el fracaso de este modelo. El director de Unrwa, Philippe Lazzarini, condenó este enfoque, describiéndolo como “degradante y peligroso”, y advirtió que no resolverá la crisis alimentaria sino que empeorará el sufrimiento de la población civil.