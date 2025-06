DTOP apoya enviar alertas y mensajes previo a expiración de marbetes

Una medida que propone implementar un sistema de notificación electrónica para alertar a los ciudadanos sobre la fecha de expiración del marbete digital, recibió el respaldo de varias agencias gubernamentales durante vistas públicas ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes.

Se trata del Proyecto de la Cámara 491, que enmienda el Artículo 23.01 de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para establecer un mecanismo que enviará alertas a través de la aplicación CESCO Digital, correo electrónico y mensajes de texto, al menos 30 y 7 días antes del vencimiento del marbete.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, expresó que el departamento “favorece la aprobación del Proyecto de la Cámara 491, tomando en consideración nuestras observaciones”.

González Montalvo explicó que la aplicación CESCO Digital ya envía notificaciones sobre renovación en intervalos de 45, 30, 15 y 0 días, aunque para verlas el usuario debe ingresar a la aplicación. Señaló que “se pudiera programar para que dichas notificaciones aparezcan con una burbuja de mensajes (‘push notification’), sin que tenga que entrar directamente a la aplicación”.

Respecto al envío de alertas por correo electrónico, el DTOP confirmó estar trabajando junto al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para su implementación, con la expectativa de que se active durante el verano de este año.

Sin embargo, sobre las notificaciones por mensaje de texto, González Montalvo advirtió que esto implicaría un impacto fiscal, ya que el presupuesto para el próximo año fiscal aún está en proceso de aprobación y no se puede garantizar la disponibilidad de fondos. Por ello, recomendó que la fecha de efectividad del proyecto sea a partir de 90 días luego de su aprobación en ley.

Además, destacó que “proveer la información de correo electrónico y número de teléfono es opcional cuando el ciudadano solicita una licencia de conducir con el DTOP, por lo que no pueden hacerse responsables si dicha información no está disponible o no está actualizada”.

Por su parte, el subdirector de PRITS, Rubén Quiñones Millán, indicó que el proyecto es “idóneo y necesario” y respaldó la utilización de múltiples vías de notificación para facilitar la comunicación con los ciudadanos. No obstante, recomendó modificar el lenguaje del proyecto para que la primera alerta se envíe 31 días antes del vencimiento, acorde con el período en que los vehículos son elegibles para la renovación. Asimismo, subrayó que toda herramienta tecnológica debe cumplir con la Ley 40-2024, Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado, para proteger los datos personales.

Costoso enviar mensajes de texto para avisar sobre vencimiento del marbete

Quiñones Millán explicó que el costo estimado para mensajes de texto varió según el volumen de mensajes, con un gasto de $34,500 para 3 millones de mensajes, $57,500 para 5 millones y $80,500 para 7 millones. Por su parte, los mensajes por correo electrónico resultaron considerablemente más económicos, con un costo de $310 para 3 millones, $510 para 5 millones y $1,210 para 7 millones de correos.

El informe indicó que la configuración e implementación inicial del sistema tendría un costo de $90,000.

Respecto a los datos del sistema CESCO Digital, se reportaron 2,029,499 cotejos electrónicos validados y 1,712,867 teléfonos registrados, aunque sin validar. En cuanto a marbetes, se emitieron 2,661,071 digitales y 48,234 en formato físico de pegatina.

Advierten sobre problemas al eliminar el marbete físico

Por otra parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), mediante el secretario Arturo Garffer, consideró que la eliminación del marbete físico “puede provocar que el ciudadano pierda noción del tiempo o simplemente no recuerde la fecha de expiración”. Garffer afirmó que “la implementación de un sistema de notificación electrónica a través de mensaje de texto, correo electrónico y mediante la aplicación CESCO Digital resulta una alternativa viable para atender la situación expuesta por el proponente”.

El Departamento de Justicia, por su parte, a través de la secretaria Lourdes Gómez Torres, confirmó que “no se advierte impedimento legal para la aprobación del Proyecto de la Cámara 491”.

La funcionaria sostuvo que la medida es un “ejercicio legítimo dentro de las amplias facultades de la Asamblea Legislativa” y que promueve el cumplimiento ciudadano sin imponer cargas onerosas ni vulnerar derechos.

No obstante, recomendó que se aclare el lenguaje para precisar que la notificación se realizará, como mínimo, “por dos de las siguientes vías: aplicación CESCO Digital, correo electrónico o mensaje de texto”. Además, sugirió adaptar el artículo a la realidad del marbete digital, pues “ya no existe un marbete físico que deba exhibirse”.