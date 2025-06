Red Sísmica aboga por fondos para programa de preparación ante tsunamis

La Comisión de Seguridad y Asuntos del Veterano del Senado llevó a cabo una vista pública sobre la Resolución del Senado 48, para evaluar la preparación y capacidad de respuesta de los municipios ante tsunamis mediante una revisión del programa TsunamiReady.

La pieza legislativa, de la senadora de mayoría Nitza Moran Trinidad, explica en su exposición de motivos que ante las deficiencias evidenciadas durante la reciente advertencia de tsunami del pasado mes de febrero, se busca hacer un estudio exhaustivo sobre la implementación y funcionamiento del programa TsunamiReady a nivel municipal.

El programa, creado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés), busca preparar a las comunidades costeras para responder de manera efectiva a amenazas de tsunami.

Participó de la audiencia el doctor Víctor Huérfano Moreno, director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR). Indicó que se hicieron cargo desde el año 2006 del programa TsunamiReady. Mencionó que al presente hay 46 municipios y el aeropuerto internacional forman parte de las comunidades bajo el programa TsunamiReady.

Huérfano sostuvo que el futuro del programa actualmente es incierto por la falta de fondos.

“El programa TsunamiReady está en la cuerda floja. Llevamos desde el 2006. Este programa es financiado por el gobierno federal. Si bien este programa ha recibido fondos del gobierno federal, al día de hoy, el futuro de este programa es incierto. Al día de hoy no tenemos respuesta. No se sabe qué va a pasar a partir del 1 de septiembre. Sin fondos, difícilmente se puede continuar con el programa. A menos que el gobierno local o los municipios que conocemos su situación, puedan seguir con este programa. Pues no se sabe cuál será el futuro del programa”, aseveró.

Igualmente, Huérfano mencionó que “un gasto promedio para mantener el programa es entre $25 mil a $50 mil por municipio para mantener su renovación. Añadió que si cualquiera de los 47 pierde reconocimiento, Puerto Rico perdería el reconocimiento. Así sea uno”.

El deponente también explicó que “todas las guías que se siguen en Puerto Rico, todas las reglamentaciones que se siguen en Puerto Rico, son exactamente las mismas que se usan en cualquier estado o territorio de la nación americana. Dígase Oregon, Washington, California, Hawaii, todos seguimos las mismas directrices porque son las mismas guías. Todas las guías han sido establecidas por el Servicio Nacional de Meteorología”.

De igual forma, sostuvo que el conocimiento del protocolo y el conocimiento de lo que hay que hacer y la participación ciudadana es fundamental.

“Tal vez lo que ocurrió en febrero, si bien el evento fue real, la activación del protocolo fue real también, el protocolo se siguió según está establecido, sí hubo algunos ‘corre-y-corre’, por decirlo así, en el municipio de Aguadilla particularmente, pero en general el protocolo como está establecido, donde participan agencias federales, agencias locales, la universidad, los municipios se siguió según está establecido”, comentó.

Además, Huérfano hizo varias recomendaciones para reforzar el programa TsunamiReady. Entre las mismas, mencionó que se ofrezca todo el apoyo oficial necesario para reforzar el programa TsunamiReady, TsunamiReady Supporters de Puerto Rico y a los ejercicios anuales CaribeWave y Gran Shake Out de Puerto Rico. Igualmente, que se ofrezca el apoyo oficial necesario al Programa Educativo de la RSPR y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). Esto incluye que se involucre a todas las agencias del gobierno central y los gobiernos municipales, así como a entidades privadas, medios de comunicación, prensa y entidades sin fines de lucro.

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, preguntó con cuánto dinero opera la Red Sísmica. Huérfano indicó que opera con un portafolio variado.

“85 por ciento de nuestro presupuesto viene de fondos legislativos. Es la Ley 106 de 2002, la que provee los fondos operacionales para la Red Sísmica. Si bien somos parte de la Universidad de Puerto Rico, nuestra operación depende de los fondos legislativos. Los fondos del programa TsunamiReady son totalmente de fondos federales que vienen de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)”.

El deponente añadió que el presupuesto de TsunamiReady son $185 mil dólares.

Asimismo, se expresaron ante la comisión la licenciada Glendaliz Rodríguez y Wildamaris González en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Igualmente abogaron por mayor participación de la comunidad.

“Involucrar a la comunidad es clave para una planificación adecuada y determinación de los pasos de mitigación necesarios para lograr minimizar las pérdidas de vida. La comunidad debe participar de todo el proceso incluso de la determinación de cuál es el tipo de estructura ideal de acuerdo con las necesidades específicas de su comunidad”, puntualizó Rodríguez.

Asimismo, recomendó analizar el contenido de los mapas de desalojo por tsunami entre los miembros de la comunidad incluyendo las agencias públicas y privadas que formen parte de esta comunidad, haciendo hincapié en las rutas de desalojo propuestas y los lugares de asamblea a los que deben dirigirse durante un aviso de tsunami. Además, fortalecer la señalización en especial las rutas de desalojo a seguir y los lugares de asamblea establecidos por el municipio.

Álvarez preguntó hasta qué punto el DSP tiene una responsabilidad con los municipios sobre la preparación ante un tsunami. González respondió que el programa TsunamiReady es voluntario y no obligatorio para los municipios. No obstante, mencionó lo siguiente:

“Nosotros trabajamos en colaboración directa con la Red Sísmica de Puerto Rico. El doctor Huérfano tiene un personal que trabaja, que hace las llamadas, que está ahí en el seguimiento de los municipios para hacer su renovación al programa. Nosotros también de parte del negociado, estamos ahí todo el tiempo detrás de los municipios, pidiéndoles, notificándoles que se les vence ese reconocimiento del programa porque esto es cada cuatro años que tienen que hacer una renovación”.